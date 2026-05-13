„Un prejudiciu pentru statul de drept”

În timpul procesului desfășurat la Judecătoria din München, judecătorul Dominik Angstwurm a calificat faptele drept „un prejudiciu pentru statul de drept”, relatează publicația germană Merkur.de.

Martorul principal, Sergiu, un curier român de 24 de ani, a fost adus special din București pentru a depune mărturie. Sergiu a relatat că, în timpul unui control rutier pe strada Fürstenrieder, polițistul i-a solicitat să facă un test de urină.

Rezultatul ar fi fost „pozitiv” pentru droguri, după cum a susținut polițistul care i-ar fi oferit apoi o soluție ilegală: „Dacă îmi dai 400 de euro, rezolvăm asta rapid și colegul meu nu va afla nimic”.

Românul a raportat tentativa de mituire unui alt polițist

Sergiu a refuzat să plătească suma cerută, explicând: „Nu aveam atâția bani la mine”.

Mai târziu, a raportat tentativa de mituire unui alt polițist, în timpul unui control rutier în Dorfen, Erding.

Testele ulterioare de sânge efectuate la spital au arătat că Sergiu nu consumase droguri, deși el a recunoscut că folosise cocaină cu o săptămână înainte. Judecătorul Angstwurm a considerat mărturia curierului „foarte detaliată” și credibilă, conform relatărilor Merkur.de.

Alte acuzații împotriva polițistului

Landeskriminalamt (Oficiul de Investigații Criminale al Landului) a investigat și alte două cazuri similare implicându-l pe polițist. Într-unul dintre ele, o femeie care vorbea la telefon în timp ce conducea ar fi fost constrânsă să scoată 100 de euro de la un bancomat. În ciuda identificării polițistului în imagini video de către superiorul său și un coleg, calitatea slabă a înregistrărilor nu a permis o condamnare în aceste cazuri.

În fața instanței, el a respins acuzațiile, susținând: „Nu pot înțelege de ce sunt aici”.

Judecătorul a subliniat însă că martorul principal nu avea niciun motiv să mintă și că nu exista „niciun interes personal” din partea acestuia de a-l acuza pe polițist. Totuși, rămâne neclar dacă au existat și alte incidente care nu au fost raportate sau investigate.

