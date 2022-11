1. David Harbour și Lily Allen

Zvonurile privind relația dintre David Harbour și Lily Allen au început să apară în 2019. Starul din Stranger Things și cântăreața s-au căsătorit în secret în 2020 în Las Vegas. Actorul a dezvăluit în iunie 2022 în cadrul The Late Late Show with James Corden cum s-a cunoscut cu partenera lui. „Ne-am cunoscut pe una dintre aplicațiile de dating, apoi am fost la o întâlnire în Londra. Ea susține că s-a îndrăgostit de mine la prima vedere.”

2. Sharon Stone

Sharon Stone a experimentat și ea aplicațiile de dating, mai exact Bumble. Actrița și-a făcut cont în 2019, însă a fost luată prin surprindere atunci când i-a fost blocat deoarece câțiva utilizatori au susținut că profilul ei nu ar fi real și au raportat acest lucru. „M-am înscris pe @Bumble, dar ei mi-au închis contul. Unii utilizatori m-au raportat, crezând că nu pot fi eu. Hey, Bumble, nu mă da afară”, scria Stone pe Twitter. Într-un final, vedeta și-a recuperat contul, însă acest lucru nu a convins-o pentru că a afirmat că întâlnirile online nu mai sunt pe placul ei.

3. Hilary Duff

Hilary Duff a recunoscut că a folosit și ea Tinder. Actrița a povestit în 2015 faptul că și-a făcut cont mai mult din curiozitate și la îndemnul unor prieteni. „Am cont pe Tinder. Stăteam cu prietenii mei într-o seară acasă și glumeam pe seama asta. Întotdeauna am întâlnit oameni prin intermediul locului de muncă și niciodată n-am fost la o întâlnire aranjată.”

4. Zac Efron

Zac Efron nu este deloc străin de ideea de a cunoaște oameni cu ajutorul aplicațiilor de deting. Actorul obișnuia într-o perioadă să le folosească. „În mod surprinzător, când am intrat pe Tinder, nimeni nu mi-a vizitat profilul. Au crezut că profilul e fals”, a declarat Zac Efron în 2016 pentru The Times.

5. Drew Barrymore

În septembrie 2020, Drew Barrymore dezvăluia că nu este în căutarea dragostei. Dar, nu a trecut mult timp până când a decis să revină pe o aplicație destinată întâlnirilor amoroase, iar asta pentru că un serial popular a inspirat-o să facă pasul acesta. „Am revenit la o aplicație de dating în perioada în care mă uitam la serialul Bridgerton. Mi-am spus: „N-am murit încă.” Pentru mine a fost un pas mare”, a dezvăluit actrița în ianuarie 2021 în talk-show-ul său, The Drew Barrymore Show.

6. Joe Jonas

Înainte să o cunoască pe Sophie Turner și să înceapă o relație cu ea, Joe Jonas a folosit o aplicație de dating. Dacă prima dată erau zvonuri cu privire la acest detaliu referitor la artist, ulterior confirmarea a venit chiar din partea lui. „Zvonul este adevărat”, a spus Joe Jonas într-un interviu pentru Vanity Fair din iunie 2022.

