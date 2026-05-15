Victoria Swarovski a ajuns în centrul atenției internaționale după ce a fost aleasă să prezinte ediția aniversară a concursului Eurovision 2026, organizată la Viena. Vedeta are 32 de ani și este moștenitoarea celebrului imperiu al cristalelor Swarovski!

Victoria Swarovski are o carieră solidă în entertainment, fiind o artistă și o prezentatoare TV foarte apreciată.

Tânăra a stârnit controverse în 2017, când s-a căsătorit cu omul de afaceri Werner Mürz, căci rochia sa de mireasă, creată de designerul Michael Cinco, a fost împodobită cu sute de mii de cristale și a fost estimată la peste un milion de dolari.



Nunta a durat trei zile, cu două petreceri care au urmat după ceremonie. La prima petrecere, vedeta a îmbrăcat o rochie albă mai simplă, iar pentru cea de-a doua petrecere a ales o rochie roșie voluminoasă, decorată cu sute de mii de diamante roșii.

România a ajuns în finala Eurovision Song Contest 2026 după ce Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul și juriul de specialitate cu melodia „Choke Me”.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

