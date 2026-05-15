Despre programul SAFE și contestarea Ordonanței la CCR: „Nu există riscul blocării. Avem un plan B”

Șeful statului a răspuns vineri la întrebările Libertatea privind contestarea Programului SAFE la Curtea Constituțională, explicând că întreg calendarul de semnare a contractelor până la 31 mai nu este pus în pericol. Nicușor Dan a precizat că administrația de la București are soluții de rezervă pregătite și mizează pe o fereastră de timp optimă în care Parlamentul poate aduce modificările tehnice necesare pentru deblocarea fondurilor în cazul în care decizia CCR ar fi negativă.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese, există un backup în Parlament, există o posibilitate de a interveni, legislative, în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan la întrebarea reportului Libertatea, Anca Grădinescu.

Reamintim că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2026, care vizează programul SAFE. Motivul invocat: lipsa avizului Consiliului Legislativ şi încălcarea interdicţiei constituţionale de emitere a ordonanţelor de urgenţă de către un Guvern demis.

Un eventual verdict de neconstituționalitate pe SAFE reprezintă doar o problemă tehnică

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a explicat că un eventual verdict de neconstituționalitate reprezintă doar o problemă tehnică ce ține de Ministerul de Finanțe și nu va bloca procesul de contractare. Declarația vine ca reacție la decizia Senatului, impulsionată de PSD, de a sesiza Curtea Constituțională privind un conflict juridic între Executiv și Legislativ.

Contestația a fost lansată de senatorul Daniel Zamfir, care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan și pe miniștrii săi că au vulnerabilizat actul normativ prin adăugarea a douăsprezece puncte noi, acțiune care ar intra în sfera penală. În replică, reprezentanții Guvernului susțin că fondul programului nu este afectat și că există deja soluții tehnice pregătite pentru a asigura continuitatea proiectului.

Prezența președintelui Nicușor Dan la expoziția BSDA 2026, Foto: Anca Grădinaru / Libertatea

Despre combaterea războiului hibrid dus de Rusia împotriva României

Întrebat de reporterul Libertatea despre planurile privind organizarea unei structuri la Administraţia Prezidenţială care să combată războiul hibrid, Nicuşor Dan a răspuns: „Acum, pentru moment, după cum ştiţi, au fost trei deplasări externe, după care a fost B9 şi suprapusă peste ele criza politică actuală. Imediat ce ieşim din asta, e important să ne concentrăm şi pe ambele, şi pe situaţia curentă şi pe raportul pe noiembrie 2024”.

Despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan: „Nu vreau o altă criză”

Întrebat de jurnaliștii prezenți dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier ar fi un experiment, președintele a spus că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză.

„Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general, şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”.

Despre afirmaţia lui Sorin Grindeanu, privind o refacere a coaliţiei cu PNL, dar fără USR, preşedintele a răspuns: „Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele”.

El a menţionat că „întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea”.

Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion. Foto: Profimedia

Despre varianta „Sorin Grindeanu premier”: „Puțin probabilă”

Președinte nu a respins definitiv ideea ca șeful PSD, Sorin Grindeanu, să fie propus premier, dar s-a îndoit de această variantă deoarece nu ar atrage in spatele ei o majoritate parlamentară.

Preşedintele spune că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar

Șeful statului nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar. Despre ce variantă de compromis va avea, dacă PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritate, şeful statului a arătat că întrebarea e foarte bună, dar e o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vrea să intre acum. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă.

Despre consultările cu partidele pe tema premierului: „Contează majoritatea din Parlament”

Preşedintele a vorbit despre consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului, că nu va exista un anunţ luni seară el precizând că primul lucru pe care îl va întreba în discuţiile cu partidele este care este majoritatea parlamentară. Şeful statului a mai afirmat că va avea marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi de partidele parlamentare.

„O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va fi un anunţ luni seara”, a spus preşedintele, după ce a participat la finalul vizitei la BSDA 2026.

„Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia”, a menţionat şeful statului.

Despre colaborarea cu Israelul, acuzat de crime de război

Șeful statului a oferit clarificări privind diplomația Bucureștiului, subliniind echilibrul dintre parteneriatele strategice și datoria morală în fața crizelor globale. Nicușor Dan a reamintit că autoritățile române s-au implicat masiv în sprijinirea civililor din Gaza prin aducerea copiilor răniți la spitalele din țară, dar a punctat că acordurile comerciale aflate deja în execuție cu Israelul vor fi urmărite în continuare.

Despre o posibilă rectificare a TVA-ului și o revenire la vechea cotă: „Nu vreau să dau speranțe”

Președintele spune că vrea ca bugetul pe 2027 să fie propus de guvern Parlamentului în toamna acestui an și poate să fie adoptat, dar a evitat un răspuns direct spunând că „nu vrea să dea speranțe”.

