Despre programul SAFE și contestarea Ordonanței la CCR: „Nu există riscul blocării. Avem un plan B”

Șeful statului a răspuns vineri la întrebările Libertatea privind contestarea Programului SAFE la Curtea Constituțională, explicând că întreg calendarul de semnare a contractelor până la 31 mai nu este pus în pericol. Nicușor Dan a precizat că administrația de la București are soluții de rezervă pregătite și mizează pe o fereastră de timp optimă în care Parlamentul poate aduce modificările tehnice necesare pentru deblocarea fondurilor în cazul în care decizia CCR ar fi negativă.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese, există un backup în Parlament, există o posibilitate de a interveni, legislative, în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan la întrebarea reportului Libertatea, Anca Grădinescu.

Reamintim că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2026, care vizează programul SAFE. Motivul invocat: lipsa avizului Consiliului Legislativ şi încălcarea interdicţiei constituţionale de emitere a ordonanţelor de urgenţă de către un Guvern demis.

Un eventual verdict de neconstituționalitate pe SAFE reprezintă doar o problemă tehnică

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a explicat că un eventual verdict de neconstituționalitate reprezintă doar o problemă tehnică ce ține de Ministerul de Finanțe și nu va bloca procesul de contractare. Declarația vine ca reacție la decizia Senatului, impulsionată de PSD, de a sesiza Curtea Constituțională privind un conflict juridic între Executiv și Legislativ.

Contestația a fost lansată de senatorul Daniel Zamfir, care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan și pe miniștrii săi că au vulnerabilizat actul normativ prin adăugarea a douăsprezece puncte noi, acțiune care ar intra în sfera penală. În replică, reprezentanții Guvernului susțin că fondul programului nu este afectat și că există deja soluții tehnice pregătite pentru a asigura continuitatea proiectului.

Nicușor Dan cu fiul Antim in cabina d epilotaj a unui avion d elupta
Prezența președintelui Nicușor Dan la expoziția BSDA 2026, Foto: Anca Grădinaru / Libertatea

Despre combaterea războiului hibrid dus de Rusia împotriva României

Întrebat de reporterul Libertatea despre planurile privind organizarea unei structuri la Administraţia Prezidenţială care să combată războiul hibrid, Nicuşor Dan a răspuns: „Acum, pentru moment, după cum ştiţi, au fost trei deplasări externe, după care a fost B9 şi suprapusă peste ele criza politică actuală. Imediat ce ieşim din asta, e important să ne concentrăm şi pe ambele, şi pe situaţia curentă şi pe raportul pe noiembrie 2024”.

Despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan: „Nu vreau o altă criză”

Întrebat de jurnaliștii prezenți dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier ar fi un experiment, președintele a spus că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză.

„Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general, şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”.

Despre afirmaţia lui Sorin Grindeanu, privind o refacere a coaliţiei cu PNL, dar fără USR, preşedintele a răspuns: „Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele”.

El a menţionat că „întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea”.

Trei foști judecători CCR, Tudorel Toader, Grebla si Zegrean, explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion. Foto: Profimedia

Despre varianta „Sorin Grindeanu premier”: „Puțin probabilă”

Președinte nu a respins definitiv ideea ca șeful PSD, Sorin Grindeanu, să fie propus premier, dar s-a îndoit de această variantă deoarece nu ar atrage in spatele ei o majoritate parlamentară.

Preşedintele spune că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar 

Șeful statului nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar. Despre ce variantă de compromis va avea, dacă PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritate, şeful statului a arătat că întrebarea e foarte bună, dar e o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vrea să intre acum. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă.

Despre consultările cu partidele pe tema premierului: „Contează majoritatea din Parlament”

Preşedintele a vorbit despre consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului, că nu va exista un anunţ luni seară el precizând că primul lucru pe care îl va întreba în discuţiile cu partidele este care este majoritatea parlamentară. Şeful statului a mai afirmat că va avea marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi de partidele parlamentare.

„O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va fi un anunţ luni seara”, a spus preşedintele, după ce a participat la finalul vizitei la BSDA 2026.

„Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia”, a menţionat şeful statului.

Despre colaborarea cu Israelul, acuzat de crime de război

Șeful statului a oferit clarificări privind diplomația Bucureștiului, subliniind echilibrul dintre parteneriatele strategice și datoria morală în fața crizelor globale. Nicușor Dan a reamintit că autoritățile române s-au implicat masiv în sprijinirea civililor din Gaza prin aducerea copiilor răniți la spitalele din țară, dar a punctat că acordurile comerciale aflate deja în execuție cu Israelul vor fi urmărite în continuare.

Despre o posibilă rectificare a TVA-ului și o revenire la vechea cotă: „Nu vreau să dau speranțe”

Președintele spune că vrea ca bugetul pe 2027 să fie propus de guvern Parlamentului în toamna acestui an și poate să fie adoptat, dar a evitat un răspuns direct spunând că „nu vrea să dea speranțe”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 3 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (3)
Avatar comentarii

Mihai111 15.05.2026, 13:10

Bolojan 2 sau Ciolacu 3 ? Mergeti inainte baieti ! Drumul e prost iar directia gresita ! Cat mai vreti sa distrugeti tara asta? Nu v-au ajuns 36 de ani?

Avatar comentarii

nasty1 15.05.2026, 13:15

N. PeSeDan n-are niciun plan in niciun domeniu, e complet inutil, executa doar ordinele serviciilor, ale PSD si ale lui Grindeanu...

Avatar comentarii

Geo20 15.05.2026, 15:14

Sa il puna pe georgescu,idolul incarnat ca sa poata inchida gurile la multi,dar sa se astepte ca ii salveaza de la saracie. Dar sa nu urle dracul in ei dupa

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?