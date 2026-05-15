Sfârșit neașteptat în unul dintre cele mai mediatizate cazuri de omor din Sibiu. Amiana Păştină, tânăra de 38 de ani acuzată de omor calificat, s-a sinucis în arestul poliției. Informația a fost confirmată pentru Libertatea de surse oficiale. Potrivit acestora, femeia a fost găsită cu venele la ambele mâini tăiate, iar anchetatorii nu au găsit obiecte tăietoare în camera de deținere din cadrul Centrului de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Aceleași surse au arătat că femeia era în viață la ultimul control efectuat, noaptea trecută, la ora 0.00.

Filmul unei crime orchestrate pentru moștenire

Cazul Amianei Păştină a intrat în atenția publică la începutul acestui an, deși faptele s-ar fi petrecut în luna iunie 2024. Procurorii au susținut că tânăra, mânată de dorința de a intra în posesia averii mamei sale (estimată la aproximativ un milion de euro), ar fi pus la cale un plan diabolic.

Conform anchetatorilor, Amiana ar fi fost ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Victimei, o femeie de 59 de ani, i s-ar fi administrat inițial sedative puternice în ceai, după care asistenta i-ar fi injectat o substanță letală. Pentru a se asigura că planul nu dă greș, cele două femei ar fi asfixiat victima cu o pernă.

Legătura cu dosarul Kreiner și complicii Amianei

Cazul a devenit și mai complex după ce procurorii au descoperit implicarea unei a treia persoane: Adriana Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner (ucis și el în condiții violente în Sibiu). Viliginschi era suspectată de complicitate morală, oferindu-i Amianei sfaturi despre cum să ducă la îndeplinire planul și cum să evite tragerea la răspundere.

După comiterea faptei, Amiana Păştină ar fi vândut bunurile mamei sale și s-ar fi mutat pentru o perioadă în Dubai, afișând un stil de viață opulent pe rețelele de socializare, înainte de a fi reținută de polițiști.

De ce s-a sinucis Amiana Păştină?

Deși motivele gestului extrem nu au fost comunicate oficial, surse apropiate anchetei sugerează că femeia se afla sub o presiune psihică imensă. În ultimele luni, instanțele din Sibiu și Alba Iulia îi respinseseră repetat cererile de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Ultima decizie de prelungire a măsurii fusese luată chiar la finalul lunii aprilie 2026.

În acest moment, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă (procedura standard în cazul deceselor în penitenciar/arest) pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și dacă au existat neglijențe din partea personalului de supraveghere.

Poliția spune că Amiana Păștină a beneficiat de consiliere psihologică

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia. Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. Totodată, menționăm faptul că vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Dacă treceți printr-o perioadă dificilă sau aveți gânduri de suicid, nu ezitați să apelați Linia Verde Anti-Suicid la numărul de telefon 0800.801.200 sau să contactați specialiștii de la Telverde de prevenție a suicidului.

