Program normal la STB din 18 mai 2026

Potrivit unui document intern transmis redacției Buletin de București de surse din cadrul STB, programul de lucru redus de 4 zile, implementat cu câteva săptămâni în urmă, este suspendat. Reducerea fusese inițial introdusă pentru o perioadă de șapte luni, dar a fost scurtată la doar două luni, din cauza presiunilor interne.

Această măsură, care afecta circa 4.500 de angajați, inclusiv personal TESA și echipe de controlori, generase o scădere automată a salariilor cu 20%. Cei scutiți de reducerea programului au fost conducătorii de vehicule și personalul tehnic necesar mentenanței utilajelor, pentru a nu pune în pericol funcționarea transportului public.

Revenirea la programul de 5 zile lucrătoare pe săptămână nu indică însă o redresare a situației financiare a companiei, ci face parte dintr-un plan mai amplu de criză, conform documentului intern citat. „Reanalizarea activităților desfășurate de STB S.A. și a gradului de încărcare a salariaților” este unul dintre obiectivele planului de eficientizare, care include și organizarea unui „program de plecări voluntare și/sau de concediere colectivă, cu acordarea de salarii compensatorii”.

STB pregătește concedieri colective

Decizia de a reveni la săptămâna de lucru de cinci zile este însoțită de anunțul privind posibile disponibilizări masive. Aproximativ 10% dintre angajați, adică în jur de 800 de persoane, ar putea fi afectați, iar compensațiile financiare ar urma să fie acoperite dintr-un buget de 32,2 milioane de lei, aprobat recent de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) pe 13 mai.

Conform estimărilor, fiecare angajat disponibilizat ar urma să primească în medie patru salarii compensatorii, calculate la un salariu mediu brut de 9.837 de lei. Deși restructurarea ar genera economii lunare de aproximativ 8,8 milioane de lei, costurile inițiale pentru acordarea acestor compensații sunt semnificative și depind de sprijinul financiar al municipalității.

Val de litigii și externalizarea serviciilor juridice

Restructurarea masivă preconizată de STB ar putea avea un impact social considerabil, contribuind la creșterea ratei șomajului în București, conform raportului de specialitate al companiei. În acest context, conducerea anticipează un val de litigii de muncă și a solicitat aprobarea pentru achiziționarea de servicii juridice externe. Deși compania are o direcție juridică proprie, oficialii susțin că aceasta nu ar putea gestiona complexitatea proceselor de concediere colectivă.

Avocații angajați special ar urma să asigure conformitatea procedurilor și să reprezinte compania în procesele intentate de angajații disponibilizați, se arată în documentul intern.

În primăvara acestui an, STB a implementat măsuri de reducere a costurilor, printre care și săptămâna de lucru de patru zile, pentru a economisi aproximativ 7,3 milioane de lei pe lună. Totuși, această strategie s-a dovedit a fi nesustenabilă, iar compania a recurs rapid la planuri de restructurare și concedieri colective.

Potrivit ultimului bilanț financiar depus la Ministerul Finanțelor, în 2024, Societatea de Transport București avea un număr mediu de 9.826 de angajați.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, recent, într-o conferință de presă, că Societatea de Transport București (STB) este „extrem de ineficientă” și a cerut reducerea cheltuielilor și a costurilor. Edilul susține că, în lipsa unor măsuri interne de eficientizare, compania ar putea ajunge în insolvență.

