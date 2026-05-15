Având susținere din partea tuturor partidelor, adoptarea proiectului este practic garantată.

Contribuțiile la pensie

În prezent, românii contribuie cu 25% din salariul brut la sistemul de asigurări sociale. Din acest procent, cea mai mare parte merge către sistemul public de pensii (Pilonul I).

O cotă de 4,75% este direcționată către fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II). Acești bani sunt investiți de către administratorii de fonduri pe piețele financiare, cu scopul de a genera un randament cât mai bun pentru viitorii pensionari.

Ce prevede noul proiect de lege

Inițiativa vizează modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Concret, la articolul 25, alineatul 1, se va introduce un nou punct (d2), care oferă o permisiune explicită și clar delimitată:

Administratorii vor putea investi activele fondului în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Sunt incluse și tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use).

Aceste investiții se vor face cu respectarea strictă a normelor prudențiale și a limitelor de diversificare impuse de legislația națională. Totodată, legea menține excluderi ferme pentru investițiile în arme interzise sau controversate.

Motivația parlamentarilor

Logica din spatele acestei decizii este una pur economică, dictată de contextul geopolitic actual. Din cauza conflictelor armate majore aflate în desfășurare (precum războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu/Iran), companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile.

Conform expunerii de motive a parlamentarilor, măsura va produce un „dublu efect benefic”: diversificarea prudentă a portofoliilor de investiții ale fondurilor de pensii, dar și accesul la oportunități investiționale majore în sectoare strategice, ceea ce se traduce prin randamente mai bune, în interesul direct al românilor care contribuie la Pilonul II.

