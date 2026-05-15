Având susținere din partea tuturor partidelor, adoptarea proiectului este practic garantată.

Contribuțiile la pensie

În prezent, românii contribuie cu 25% din salariul brut la sistemul de asigurări sociale. Din acest procent, cea mai mare parte merge către sistemul public de pensii (Pilonul I).

O cotă de 4,75% este direcționată către fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II). Acești bani sunt investiți de către administratorii de fonduri pe piețele financiare, cu scopul de a genera un randament cât mai bun pentru viitorii pensionari.

Ce prevede noul proiect de lege

Inițiativa vizează modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Concret, la articolul 25, alineatul 1, se va introduce un nou punct (d2), care oferă o permisiune explicită și clar delimitată:

Administratorii vor putea investi activele fondului în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Sunt incluse și tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use).

Aceste investiții se vor face cu respectarea strictă a normelor prudențiale și a limitelor de diversificare impuse de legislația națională. Totodată, legea menține excluderi ferme pentru investițiile în arme interzise sau controversate.

Motivația parlamentarilor

Logica din spatele acestei decizii este una pur economică, dictată de contextul geopolitic actual. Din cauza conflictelor armate majore aflate în desfășurare (precum războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu/Iran), companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile.

Conform expunerii de motive a parlamentarilor, măsura va produce un „dublu efect benefic”: diversificarea prudentă a portofoliilor de investiții ale fondurilor de pensii, dar și accesul la oportunități investiționale majore în sectoare strategice, ceea ce se traduce prin randamente mai bune, în interesul direct al românilor care contribuie la Pilonul II.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

    Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

    Comentează
    Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
    Viva.ro
    S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
    Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
    Unica.ro
    Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
    Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
    Elle.ro
    Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
    gsp
    Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
    GSP.RO
    Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
    Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
    GSP.RO
    Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
    Parteneri
    Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
    Libertateapentrufemei.ro
    Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
    Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
    Avantaje.ro
    Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
    Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
    Tvmania.ro
    Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

    Alte știri

    Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
    Știri România 19:00
    Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
    Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
    Știri România 18:51
    Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
    Parteneri
    „Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
    Adevarul.ro
    „Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
    Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
    Fanatik.ro
    Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
    Parteneri
    Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
    Elle.ro
    Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
    Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
    Unica.ro
    Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
    Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
    Viva.ro
    Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

    Monden

    Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
    Stiri Mondene 17:51
    Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
    LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
    Stiri Mondene 17:40
    LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
    Parteneri
    A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
    TVMania.ro
    A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
    Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
    ObservatorNews.ro
    Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
    Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
    Libertateapentrufemei.ro
    Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
    Parteneri
    Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
    GSP.ro
    Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
    Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
    GSP.ro
    Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
    Parteneri
    „Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
    Mediafax.ro
    „Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
    Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
    StirileKanalD.ro
    Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
    Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
    Wowbiz.ro
    Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
    Promo
    Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
    Advertorial
    Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
    Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
    Advertorial
    Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
    Parteneri
    Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
    Wowbiz.ro
    Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
    Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
    Mediafax.ro
    Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
    Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
    KanalD.ro
    Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

    Politic

    Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
    LiveText
    Politică 17:44
    Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
    Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
    Politică 17:40
    Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
    Parteneri
    UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
    ZiaruldeIasi.ro
    UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
    Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
    Fanatik.ro
    Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
    Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
    Spotmedia.ro
    Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?