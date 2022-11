1. American Sniper

Filmul American Sniper, regizat de Clint Eastwood, în care joacă Bradley Cooper și Sienna Miller, a fost ținta criticilor. S-a adus în atenție faptul că există o diferență între viața reală pe care a avut-o lunetistul Chris Kyle și felul în care este prezentată în peliculă. Un alt aspect ar mai fi că Mustafa, lunetistul cu care se luptă, apare în memoriile lui Kyle un paragraf, iar filmul îl portretizează drept un opozant de mai multă vreme.

2. The Blind Side

The Blind Side spune povestea lui Michael Oher, un băiat fără adăpost, și provocările prin care trece în viață pentru a ajunge un jucător de fotbal american și de a fi parte din echipa Baltimore Ravens. Pelicula a fost apreciată, iar Sandra Bullock a primit un premiu Oscar pentru interpretarea ei. Oher a scris și o carte din dorința de a-și rescrie povestea și de a clarifica anumite lucruri care au fost expuse în film. „Ăsta nu sunt eu deloc. Chiar am studiat fotbalul de când eram copil. Am simțit că mă înfățișează ca pe un fraier și nu ca un copil care nu a avut niciodată o pregătire academică constantă și care a ajuns să prospere în momentul în care a primit-o”, a spus el pentru NPR.

3. Rush

Filmul Rush, regizat de Ron Howard, arată rivalitatea dintre piloții James Hunt și Niki Lauda, jucați de Chris Hemsworth și Daniel Brühl. Însă acest lucru este o exagerare pentru că ei erau, de fapt, prieteni buni, iar cândva au și împărțit un apartament și ieșeau frecvent să bea împreună.

4. King Lear

Filmul King Lear din 1987 a fost regizat de Jean-Luc Godard. Pelicula nu a fost o adaptare a operei lui William Shakespeare, ci a propus o perspectivă avangardistă a temelor propuse de piesă și s-au păstrat câteva citate, dar și titlul. Motiv pentru care au existat și voci care l-au criticat.

