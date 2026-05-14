O scădere ușoară de preț se observă la prețul mediu cu care se găsește motorina în Cluj-Napoca. În schimb, la benzină, prețul minim a rămas același de zilele trecute, de 9,12 lei per litru

Cât costă un litru de benzină, joi, 14 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește joi, 14 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, preț neschimbat de săptămâna trecută, și este la Petrom.

Și la Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde cu 9,14 lei/l încă de luni.

Și Rompetrol menține prețul la carburant din ziua precedentă și îl vinde joi, 14 mai 2026, cu 9,18 lei/l.

De asemenea, în stațiile OMV, benzina se găsește la costul care era și luni, respectiv 9,18 lei/l.

Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

Și stațiile Lukoil au menținut neschimbat prețul benzinei și o vinde azi tot cu 9,18 lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește joi, 14 mai 2026, la prețul 9,12 lei/l, preț constant de vineri, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, preț rămas neschimbat de luni.

Cât costă un litru de motorină, joi, 14 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este joi, 14 mai 2026, de 9,38 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și se găsește la Petrom.

Și Rompetrol a menținut prețul de ieri, fiind azi la 9,44 de lei/l. Carburantul are același cost și la stațiile OMV, respectiv 9,44 de lei/l.

Tendința se observă și la MOL, unde motorina se găsește joi, 14 mai 2026, la prețul de 9,44 de lei/l, cât era și ieri.

Și stațiile Socar au menținut prețul carburantului încă de marți, de 9,59 de lei/l.

Același preț de ieri, de 9,59 de lei/l, este afișat astăzi și la stațiile Lukoil din București.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 14 mai 2026, la prețul de 9,38 de lei/l, la fel ca ieri, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,37 de lei/l, spre deosebire de ieri când costa 9,38 de lei/l

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți joi, 14 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate joi, 14 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei per litru, preț neschimbat de luni, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,35 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și este la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.