La ultimul filtru a aflat că biletul este fals

Horia Constantinescu s-a îndreptat spre eveniment convins că biletul său este perfect valabil, dorind să se bucure de prestația legendarei trupe de heavy metal alături de cei aproximativ 60.000 de fani prezenți.

După ce a parcurs tot traseul și a stat la rând, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost informat, la ultimul filtru de acces, că biletul său este fals.

Fostul șef ANPC a explicat că a cumpărat tichetele de pe Viagogo, o platformă de revânzare pe care a descris-o drept „aparent ultra-cunoscută”.

„Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Lângă mine mai erau și alții în aceeași situație. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Din păcate, îi voi vedea doar în materiale video”, a povestit Horia Constantinescu, vizibil dezamăgit.

Un fenomen răspândit la evenimentele de amploare

Această metodă de fraudă este, din păcate, un tipar clasic la concertele foarte populare. Schema escrocilor este simplă, dar eficientă: același bilet falsificat sau multiplicat este vândut către mai mulți cumpărători diferiți.

Horia Constantinescu nu a fost un caz singular miercuri seară.

Rețelele sociale au strâns numeroase plângeri similare din partea altor români care au rămas la porțile stadionului, fiind înșelați exact prin aceeași metodă la concertul Metallica.

Reacția Jandarmeriei

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a anunțat, joi, că s-au înregistat mai multe cazuri rezolvate „punctual”, în care oamenii au fost opriți să intre pe stadion, miercuri seară, la concertul Metallica, după ce s-a descoperit că aveau bilete false.

„Organizatorul evenimentului a gestionat punctual fiecare situație de acest tip. A avut locuri special amenajate pentru lămurirea acestor spețe. Totodată, autoritățile și organizatorul au transmis permanent în spațiul public atenționări și informări cu privire la achiziționarea biletelor doar din surse sigure și riscurile la care se expun cei ce aleg să sa procedeze altfel”, a transmis Jandarmeria București.