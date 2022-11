1. A Touch of Sin

Filmul A Touch of Sin din 2013 e regizat de Jia Zhangke. Majoritatea peliculelor sale au fost interzise în China, iar A Touch of Sin nu a fost o excepție. Filmul are la bază incidentele din viața reală din China și aduce publicului patru povești despre diferite acte de violență comise în urma modernizării rapide a Chinei. A primit 19 premii în întreaga lume, printre care și pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de Film de la Cannes .

2. Blow-up

Michelangelo Antonioni a regizat Blow-up, un film în care un fotograf de modă din Londra își dă seama că a surprins fără să știe într-una dintre fotografiile o crimă. Controversele la adresa peliculei au pornit de la sexualitatea explicită. Blow-up a primit două nominalizări la Oscar și a obținut trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

3. Taxi Driver

Filmul Taxi Driver regizat de Martin Scorsese a stârnit numeroase controverse pentru violența grafică. Pe lângă asta, pelicula a fost criticată și pentru faptul că la 12 ani, Jodie Foster a fost distribuită pentru a interpreta o fată fugită de acasă care ajunge să se prostitueze. În scenele explicite, locul actriței a fost preluat de o dublură, adică de sora ei, care atunci era în vârstă de 18 ani. Taxi Driver a fost premiat chiar cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

Recomandări Ce măsuri ar putea lua NATO după ce Polonia a fost lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras

4. Bonnie and Clyde

În acest film, Bonnie Parker e o chelneriță care se îndrăgostește de Clyde Barrow, un fost comandant. Cei doi fură mașini, pornesc mai multe jafuri și comit crime violente. Pelicula a declanșat reacții dure din cauza violenței, dar a primit zece nominalizări la Oscar și a câștigat două premii, pentru cea mai bună actriță în rol secundar și pentru cea mai bună imagine. Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

Urmărește-ne pe Google News