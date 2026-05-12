„Singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român: guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. După cum a declarat președintele Dan, există un acord al partidelor din fosta coaliție asupra realizării jaloanelor din PNRR până la 31 august, și avansarea în înarmarea României pe baza creditului european SAFE. Deci, guvernul Bolojan minoritar poate fi sprijinit din parlament pe aceste obiective”, a scris CTP pe Facebook marți, 12 mai.

El a adăugat că „se poate încheia o înțelegere între partide pentru alegeri anticipate”, care „nu se pot desfășura înainte de toamnă”. „Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”, a conchis CTP.

Reamintim că Libertatea a apelat pe 7 mai la trei foști judecători CCR care au explicat dacă Ilie Bolojan mai poate fi numit premier de către Nicușor Dan. Tudorel Toader, Toni Greblă și Augustin Zegrean au căzut de acord că, dacă Parlamentul l-a demis pe premierul Bolojan prin moțiune de cenzură, este improbabil ca același Parlament să îl voteze dacă președintele Nicușor Dan îl propune. Totuși, Zegrean a spus și că din punct de vedere constituțional nu este nicio problemă.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier. La consultările informale, AUR nu a fost invitat. Potrivit informațiilor de la Palatul Cotroceni, discuțiile formale, cu toate partidele, vor începe cel mai devreme la finalul acestei săptămâni, după Summit-ul B9.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis, după consultările informale și individuale cu șeful statului, să facă front comun împotriva PSD.

Mai mult, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.