1. Wind River (2017)

Filmul Wind River are în prim-plan o crimă suspectă. Un ofițer de animale sălbatice și o agentă FBI își propun să investigheze ce anume s-a întâmplat înainte ca o tânără să moară în apropierea unei rezervații de nativi americani din Wyoming.

2. Burning (2018)

În acest thriller coreean, Jong-su e rugat de Hae-mi, o fată care locuia în același cartier, să aibă grijă de pisica ei cât timp ea se află în Africa. Acolo, îl întâlnește pe Ben, un băiat care pare misterios și care trezește câteva semne de întrebare.

3. The Brave One (2007)

În drama The Brave One, Jodie Foster este protagonista. Ea o joacă pe Erica Bain, o prezentatoare de radio, care în urma unui atac violent în Central Park din New York a stat timp de mai multe săptămâni în comă, iar logodnicul ei și-a pierdut viața. Această tragedie o determină să caute răzbunarea.

4. No Good Deed (2014)

Din distribuția filmului No Good Deed fac parte Taraji P. Henson, Idris Elba și Kate del Castillo. Povestea se concentrează pe un bărbat care a evadat de puțin timp din închisoare. Ajunge la casa unei femei singure cu cei doi copii ai săi, iar de aici încep momentele de teroare pentru ei.

5. Frailty (2001)

Bill Paxton a regizat filmul Frailty, în care Wesley Doyle, un agent de la FBI, este șocat de declarațiile pe care i le face Fenton Meiks, după ce ajunge la o secție de poliție, despre el și fratele său care au fost crescuți de un criminal în serie. Pelicula te va purta prin multiple tensiuni și răsturnări de situație.

Recomandări O instituție-cheie a României plătește șoferi de aproape doi ani, dar nu are mașini. Cât câștigă și ce fac opt ore la muncă

6. Nocturnal Animals (2016)

Citește continuarea pe elle.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL ELLE.RO

Urmărește ultimele

noutăți în format video