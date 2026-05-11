Cât costă benzina luni, 11 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește luni, 11 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l în majoritatea orașelor mari, la fel ca săptămâna trecută, și este la Petrom. Însă, în Cluj-Napoca, singurul oraș unde prețurile sunt mai mici decât în restul țării, prețurile încep de la 9,09 lei/l la stațiile DHR.

La Socar prețul a scăzut ușor față de săptămâna trecută, astfel că la aceste stații, combustibilul se vinde cu 9,14 lei/l, comparativ cu 9,19 lei/l, prețul de săptămâna trecută.

Benzina a rămas la prețul de săptămâna trecută și la Rompetrol, respectiv 9,22 de lei/l. Cu același preț constant se vinde și la stațiile Lukoil.

Stațiile MOL și OMV au ieftinit ușor benzina, unde prețul pe un litru de carburant a ajuns 9,18 lei, comparativ cu prețul de 9,22 de lei/l, cu cât se vindea săptămâna trecută.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește luni, 11 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca săptămâna trecută, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă luni, 11 mai 2026 doar 9,09 lei/l.

Motorina s-a ieftinit cu până la 20 de bani luni, 11 mai 2026, iar benzina a rămas la același preț. Cât costa un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Cât costă motorina luni, 11 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este luni, 11 mai 2026, de 9,68 lei/l, comparativ cu 9,83 lei/l (o ieftinire de 0,15 lei), cât era săptămâna trecută, și se găsește la Petrom.

Și la Socar prețul motorinei a scăzut în weekend, stații în care se vinde cu 9,74 lei/l, comparativ cu 9,89 lei/l, prețul de vineri (o scădere de 0,15 lei). La fel se întâmplă și la Rompetrol, unde carburantul costă azi cu 20 de bani mai puțin decât vineri, respectiv 9,72 lei/l, comparativ cu 9,92 de lei/l, prețul de dinainte de weekend.

Trendul de ieftinire peste weekend se menține și la stațiile OMV, unde motorina costă 9,74 de lei/l, comparativ cu 9,92 de lei/l, prețul la pompe de vineri (o scădere de 0,18 lei)

Și la MOL s-a păstrat tendința de scădere a prețurilor la motorină, astfel că ea se vinde cu 9,74 lei/l, comparativ cu 9,92 de lei/l, prețul de vineri (o scădere de 0,18 lei/l).

Și Lukoil a scăzut ușor prețul motorinei și vinde carburantul luni, 11 mai 2026, cu 9,73 de lei/l de la 9,82 de lei/l, cât era vineri (o scădere de 0,09 lei).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește luni, 11 mai 2026, la prețul de 9,68 lei/l de lei/l, în scădere față de săptămâna trecută, când era 9,82 de lei/l (o scădere de 0,14 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți luni, 11 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate luni, 11 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend. Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei pe litru și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 9,59 de lei pe litru și este afișată la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO

