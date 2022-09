1. Jennifer Lawrence

Pe Jennifer Lawrence probabil că o asociezi cu rolurile din The Hunger Games și Silver Linings Playbook. Ea a jucat și în seria X-Men și în ciuda faptului că personajul interpretat de ea, Mystique, nu este unul principal în filmele și benzile desenate originale, ajunge cunoscut datorită notorietății actriței. Fanii au remarcat o diferență între personajul ei din X-Men: First Class și X-Men: Days of Future Past la nivel de look.

2. Seann William Scott

Rolul jucat de Seann William Scott în primul film American Pie a fost secundar, în prim-plan fiind Jason Biggs. Scott s-a făcut remarcat atunci, iar continuarea a fost urmărită într-o proporție destul de mare datorită lui, fapt care a dus la faima personajului său.

3. Steve Carell

The Office rămâne serialul care îți vine în minte atunci când auzi numele lui Steve Carell, însă ascensiunea actorului a pornit cu Bruce Almighty, unde a interpretat rolul unui prezentator de știri pe nume Evan. Ulterior, a avut roluri în Anchorman, The 40-Year-Old Virgin și The Office. Când Jim Carrey a refuzat să joace în Evan Almighty 2, acest lucru a fost transformat într-o oportunitate pentru cariera lui Carell, cu toate că e considerată una dintre cele mai nereușite continuări ale unei comedii.

4. Tom Hiddleston

Loki a reprezentat un personaj important în benzile desenate Marvel, iar interpretarea lui Tom Hiddleston a depășit așteptările tuturor, fapt pentru care personajul a devenit apreciat de public datorită popularității actorului. Tom Hiddleston îndrăgește acest personaj, declarând chiar că ar putea să-l joace cu bucurie pentru tot restul vieții sale.

5. Kat Dennings

Kat Dennings a avut un rol mic în primul film Thor, iar în același an a jucat și în 2 Broke Girls, care a fost difuzat timp de șapte ani și a fost considerat unul dintre cele mai populare sitcomuri ale anului 2010. După apariția din Thor, a revenit în producțiile Thor: The Dark World, Thor: Love and Thunder și WandaVision.

6. Halle Berry

Halle Berry era cunoscută și înainte de a juca în X-Men, fiind prezentă în această industrie de multă vreme. Dar, cu ocazia asta, a devenit vizibilă unui alt public care consumă acest tip de peliculă. După X-Men, a jucat în Swordfish, a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea ei din filmul Monster’s Ball și a mai jucat în Die Another Day. Având aceste roluri la activ, a fost inclusă în mai multe scene în X-Men 2 și X-Men: The Last Stand.

7. Eugene Levy

La fel ca în cazul lui Seann William Scott, și Eugene Levy a primit un rol important în continuările unor producții ca urmare a faptului că a ajuns cunoscut. Actorul a fost în distribuția mai multe pelicule înainte de apariția în American Pie, dar rolul lui Noah Levenstein în filmul din 1999 a contribuit la notorietatea lui. Eugene Levy a jucat rolul unui tată care încearcă să mențină o relație bună cu fiul său.

8. Russell Brand

Înainte de personajul din Forgetting Sarah Marshall, Russell Brand nu era atât de cunoscut publicului larg. Nu erau mulți cei care știau că a fost prezentator TV. Aldous Snow, rolul din spin-off, Get Him to the Greek, a fost primit bine de public, spre surprinderea tuturor.

9. Don Cheadle

Don Cheadle a fost observat mai mult pe marile ecrane abia după ce a devenit faimos. În Ocean’s Eleven, a jucat împreună cu starurile remarcabile de la Hollywood, printre care George Clooney, Matt Damon și Julia Roberts. În Ocean’s Twelve, a fost văzut în mai multe scene datorită reacțiilor pozitive primite în urma interpretării personajului său din primul film.

