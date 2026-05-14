Anchetatorii au efectuat acțiuni la sediul central al Vămii din București, precum și la Galați, în cadrul unui dosar penal în care sunt vizați cei trei funcționari.

Mihai Savin şi celelalte două persoane, un consilier și un alt funcționar din Galați, sunt investigați într-un dosar penal.

Concret, Mihai Savin a fost reținut după ce ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, relatează Antena 3.

Cu o lună în urmă, un oficial din cadrul Autorității Vamale Române și consilierul său de cabinet ar fi fost opriți de Poliție în județul Ialomița, în timp ce se deplasau spre Galați, fiind acuzați că foloseau girofarul și circulau cu viteză. În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permis, neputând justifica utilizarea semnalelor de urgență.

Ulterior, potrivit acuzațiilor din dosar, ar fi fost emis retroactiv și în fals un ordin de misiune, document care ar fi fost apoi depus ca probă într-o contestație formulată în instanță de către consilier, susțin sursele citate de Antena 3.

Mihai Savin a preluat conducerea Autorității Vamale Române la finalul lunii ianuarie, fiind numit în funcție de premierul Ilie Bolojan, după eliberarea din funcție a fostului președinte Bogdan Bălan.

Anterior, Savin a ocupat mai multe funcții de conducere în companii și instituții publice, inclusiv în cadrul Apa Nova București/Veolia România și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Procurorii DNA au făcut percheziţii, miercuri, 13 mai, la Biroul Vamal de Frontieră Constanţa pentru investigarea unor fapte de corupţie.

Vama Română a fost în ultimii ani în centrul mai multor anchete și scandaluri de corupție, iar actualul dosar vine pe fondul unor măsuri recente de reorganizare și colaborare instituțională pentru prevenirea faptelor de corupție.

La început de aprilie, Guvernul a aprobat un plan de reorganizare a instituției, cu reducerea cheltuielilor și ajustări în structura de conducere.