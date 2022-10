1. Ewan McGregor

Ewan McGregor a surprins pe toată lumea cu alegerea de a juca în filmul Moulin Rouge din 2001 alături de Nicole Kidman. Deși fanii îl știu mai degrabă din franciza Star Wars și îl asociază cu acel rol, iată că actorul a dovedit, odată cu personajul din Moulin Rouge, că are talent și la cântat.

2. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson se poate lăuda cu proiecte diverse și am văzut-o de la comedii până la filme de acțiune. În trecut, actrița a lansat și două albume, Anywhere I Lay My Head și Break Up. În filmul de animație Sing din 2016, Scarlett Johansson îi dă voce personajului Ash, iar piesa Set It All Free, interpretată de ea, i-a făcut pe fani să fie convinși de calitățile pe care le are în această lume artistică. Cu toate astea, muzica nu mai ocupă un loc principal în cariera ei și s-a concentrat pe actorie.

3. Stephanie Beatriz

Stephanie Beatriz a fost o surpriză pentru public. Este recunoscută pentru că a jucat în Brooklyn Nine-Nine și Short Term 12. Actrița a mai jucat și în Encanto, iar în acest film Disney ea îi dă voce personajului principal, pe nume Mirabel. Cu ocazia asta, a arătat că muzica se numără printre pasiunile ei.

4. Jeremy Renner

În 2020, Jeremy Renner a lansat două albume, Live for Now și The Medicine, așa că înclinația lui către muzică nu este tocmai neașteptată. Actorul a cântat în mai multe filme, printre care piesa American Pie în Love Comes to the Executioner, iar melodia House of the Rising Sun a fost folosită în cel de-al treilea sezon al serialului The Umbrella Academy.

5. Andrew Garfield

Andrew Garfield l-a jucat pe Spider-Man în The Amazing Spider-Man și Spider-Man: No Way Home. Dincolo de aceste interpretări, cea care a atras atenția a fost din filmul Tick, Tick… Boom! regizat de Lin-Manuel Miranda în care l-a jucat pe Jonathan Larson. Actorul a scos la iveală, prin intermediul acestui film, talentul său ascuns la muzică. El a învățat să cânte, atât cu vocea, cât și la pian, special pentru acest rol și a urmat lecții timp de aproape un an, și s-a descurcat grozav.

6. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy a bifat roluri în proiecte importante, cum ar fi în Emma, The Queen’s Gambit și Peaky Blinders. Dincolo de talentul ei ca actriță, pe care nimeni nu-l poate contesta, ea se poate mândri și cu o voce incredibilă, după cum a arătat în filmul Last Night in Soho din 2021 regizat de Edgar Wright. Interpretarea ei i-a uimit pe fani, care nu știau până atunci că se descurcă și să cânte.

7. Taron Egerton

În filmul Rocketman, Taron Egerton îl interpretează pe Elton John. Pe lângă presiunea de a-l juca pe celebrul artist, actorul a fost nevoit să-și îmbunătățească calitățile vocale. A cântat piesele iconice, printre care Rocketman și Tiny Dancer și nu a dezamăgit deloc, dacă ne gândim la faptul că a câștigat la Globurile de Aur din 2020 la categoria cel mai bun actor într-un film – comedie/musical.

8. Jackie Chan

Jackie Chan e cunoscut pentru filmele de acțiune, performanțele drept cascador și abilitățile sale în artele marțiale, însă nu s-a oprit aici și a dovedit publicului că poate să cânte. A lansat 20 de albume în limbi diverse, de la engleză, japoneză și mandarină. În varianta chineză a filmului Mulan, a cântat Ill Make a Man Out of You pentru coloana sonoră a peliculei.

9. Robert Downey jr

Talentul actorului Robert Downey jr la cântat a putut fi admirat pe coloana sonoră a filmului Chaplin. Albumul său lansat în 2004 a inclus o serie de melodii scrise de el, dar și cover-uri, inclusiv al piesei Smile a lui Charlie Chaplin.

10. Chris Pine

Chris Pine a jucat în Star Trek și Wonder Woman și a avut un rol și în musicalul Disney Into the Woods. În acea peliculă, în care a jucat alături de Anna Kendrick, Meryl Streep și Emily Blunt, Pine a interpretat alături de Billy Magnussen piesa Agony, iar publicul a realizat ce voce puternică are.

