„10 Mai – Ziua Independenţei Naţionale a României! Este data la care România a făcut un pas decisiv: şi-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent”, a scris Bolojan pe rețelele de socializare.

El a precizat că, prin curajul şi viziunea lui Mihail Kogălniceanu şi a regelui Carol I, România şi-a proclamat independenţa şi a demonstrat prin luptă că libertatea se câştigă şi se apără.

„Atunci au fost puse bazele unui stat modern şi funcţional. Astăzi, provocarea este o funcţionare mai bună a instituţiilor şi a administraţiei, eficientă şi corectă pentru toţi cetăţenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administraţie, economie şi servicii publice. Independenţa câştigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate şi la continuarea modernizării statului, prin instituţii solide, reducerea risipei şi recâştigarea încrederii cetăţenilor”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul demis a mai afirmat că, așa cum prima generaţie de lideri ai României moderne a schimbat destinul ţării, „şi noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate şi decizii corecte”

„Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră! La mulţi ani, România!”, a adăugat Bolojan.

La 10 mai 2026, România marchează Ziua Independenței Naționale, când sunt reunite trei momente importante: venirea lui Carol I în România (1866), proclamarea independenței față de Imperiul Otoman (1877) și transformarea țării în regat (1881). Este asociată și cu Ziua Regalității, având o importanță simbolică în formarea și consolidarea statului român modern.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE