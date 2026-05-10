În acest context, sindicaliștii din Guvern au transmis că sunt surprinși și indignați de „dubla măsură practicată de Guvernul condus de Ilie-Gavril Bolojan, care a găsit, peste noapte, resurse și argumente pentru majorarea salariilor la Romgaz, printr-un memorandum ținut inițial la secret”, asta „în timp ce pentru restul angajaților din sectorul public discursul oficial al aceluiași Guvern rămâne centrat exclusiv pe austeritate, sacrificii și înghețări salariale”.

„Argumentul Executivului este că Romgaz este o companie strategică, implicată în proiecte majore, iar salariile trebuie majorate pentru a păstra angajații performanți și pentru a preveni migrarea acestora către alte companii. Excelent! Suntem perfect de acord cu această logică, însă apare, inevitabil, o întrebare legitimă: angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului, cei care gestionează jaloanele și țintele din PNRR de miliarde de euro, cei care coordonează și implementează programe europene și norvegiene de miliarde de euro, cei implicați în programul SAFE și în mecanismele administrative fără de care statul român nu poate accesa finanțări externe, ce reprezintă în viziunea Guvernului? Simpli actori de figurație în funcționarea statului? Sau importanța lor este recunoscută doar în momentul în care apar întârzieri, blocaje ori riscul pierderii fondurilor europene?”, se mai arată în comunicat.

„Domnule prim-ministru, adevărul este unul simplu și incomod pentru dumneavoastră: fără lucrătorii din administrația publică centrală, fără oamenii care redactează, negociază, verifică, implementează și raportează permanent, România nu ar încasa nici fondurile europene, nici fondurile norvegiene și nici finanțările strategice invocate obsesiv în discursurile politice. Fără acești profesioniști, care susțin, zi de zi, prin munca lor care trece neobservată, mecanisme administrative complexe și extrem de sensibile, nu ați avea ce raporta nici la Bruxelles, nici în conferințele de presă ori interviurile televizate în care succesul este revendicat exclusiv la nivel politic”, a spus Noni Iordache, liderul SAALG.

Sindicatul spune că este ironic faptul că Guvernul vorbește despre motivarea angajaților doar în domeniile profitabile și vizibile, precum Romgaz, în timp ce ignoră administrația centrală, esențială pentru funcționarea statului, atragerea fondurilor externe și susținerea proiectelor strategice.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului atrage atenția că nu poți pretinde performanță administrativă la standarde europene, absorbție accelerată de fonduri, implementarea jaloanelor și a țintelor din PNRR, gestionarea programelor strategice ale statului, în timp ce oamenii care fac efectiv aceste lucruri sunt tratați ca o simplă cheltuială incomodă ce trebuie redusă cu orice preț. Nu poți cere eficiență, responsabilitate și rezultate critice pentru economia României, în timp ce transmiți public zi de zi că exact cei care susțin aceste mecanisme reprezintă o problemă pentru bugetul statului și că deficitul bugetar poate fi acoperit prin înghețări salariale, reduceri de venituri și sacrificii impuse exclusiv acestei categorii profesionale”, au mai transmis angajații din Guvern.

Sindicaliștii au subliniat că profesioniștii pleacă din cauza salariilor înghețate, a presiunii mari și a lipsei de respect din partea statului. Totodată, aceștia mai spun că funcționarii sunt obligați să facă performanță și să obțină rezultate la standarde europene, dar primesc în schimb austeritate și sunt făcuți responsabili pentru probleme pe care nu le-au provocat.

„Cu atât mai mult astăzi, de 9 mai, când vorbim despre Europa, despre stat modern, despre apartenență europeană și despre capacitatea României de a funcționa ca stat credibil în Uniunea Europeană, Guvernul ar trebui să înțeleagă că aceste lucruri nu se fac singure. Jaloanele și țintele din PNRR nu se închid prin declarații politice. Fondurile europene și norvegiene nu sunt atrase prin conferințe de presă, iar programele strategice ale statului nu funcționează din lozinci sau din sloganuri administrative”, au mai transmis angajații din SAALG.

Comunicatul a venit în contextul în care Guvernul a aprobat vineri, 8 mai, majorarea cu 6,5% a salariilor de la Romgaz, începând cu 1 iunie. Executivul condus interimar de Ilie Bolojan, premier demis recent prin moțiune de cenzură, a motivat decizia prin profitul companiei și implicarea acesteia în proiectul Neptun Deep.

Mai exact, decizia a fost luată întrucât compania are în acest an cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde de lei, au explicat guvernanții.

Pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

