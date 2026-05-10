Andreea Bălan a postat mai multe cadouri pe care le-au primit fiicele ei din partea surorii lui Victor Cornea, care lucrează la NASA, iar printre acestea a arătat lumii întregi și scrisoarea pe care i-au trimis-o părinții tenismenului.
„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea pe care cântăreața și sportivul au primit-o de la părinții acestuia.
Andreea Bălan va purta patru rochii de mireasă
În ziua nunții ei, Adreea Bălan va purta patru rochii de mireasă. „Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții.
Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri. Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a spus Andreea Bălan.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.