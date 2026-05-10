Pe 7 mai, pe pagina de Facebook Voce Națională, a fost postat un colaj cu o fotografie a lui Călin Georgescu alături de două imagini cu copii plângând. „A DAT TOTUL FĂRĂ CA NIMENI SĂ ȘTIE!” Călin Georgescu a lăsat întreaga lume fără cuvinte după ce a donat în secret suma integrală de 4.000.000 de dolari chiar de ziua sa, pentru a ajuta copiii fără adăpost și aflați în dificultate din România” este textul mincinos care însoțește postarea.

În postare există un link spre un site, iar la fiecare click dat din postare, cei care au creat pagina de Facebook și site-ul fantomă primesc bani, a scris g4media.ro.

„Donația secretă” de 4.000.000 de dolari a lui Călin Georgescu a păcălit internetul, deși e un fake-news grosolan. Copii din Vietnam, prezentați drept români
Până azi, 10 mai, postarea a adunat peste 17.000 de aprecieri și a fost distribuită de peste 2.400 de ori

Postarea mincinoasă a adunat și peste 4.800 de comentarii, multe agramate, dar cele mai multe conturi sunt false, iar în spatele lor nu se află persoane reale.

Redăm numai câteva comentarii:

Doiniţa Doina: „Să fie binecuvântat. De așa președinte are nevoie ca de aer România în aceste momente”

Gica Magher: „Dumnezeu să vă binecuvânteze și tot binele din lume la toată familia!”

Elena Neculeac: „Dorim să ne fie președintele țării, să vă dea Dumnezeu sănătate dv. și la toată familia. Felicitări”

Elgica Oboroceanu: „Felicitări și multă sănătate. Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a născut un al doilea om pământean și credincios, pentru oamenii necăjiți și pentru toți cei care îl iubesc. Ne dorim ca timpul să treacă și să avem și noi un președinte care să țină cu oamenii de rând, să nu mai moară oamenii în case de foame”.

O altă pagină de Facebook, construită pe același tipar, se numește Vocea Puterii. Acum, cel folosit pentru a genera followers și accesări pe site-ul asociat este George Simion, președintele AUR. Toate postările au o fotografie reală sau creată cu AI, în care apare Simion. Ba chiar există o imagine creată cu AI în care Georgescu și Simion apar în aceeași ipostază și îmbrăcați la fel. Totuși, numărul de interacțiuni pe acest profil de Facebook este mai mic decât la celălalt.

Amintim că Horațiu Potra și Călin Georgescu au fost trimiși în judecată în două dosare, unul pentru propagandă legionară și celălalt pentru tentativă de lovitură de stat.

Despre ce este vorba, mai jos.

Prima trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru propagandă legionară

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 26 februarie 2025, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. În aceeași zi, a fost plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 – august 1944, și Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

A doua trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru tentativă de lovitură de stat

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”.

Între timp, spre finalul lunii septembrie 2025, șeful grupării de mercenari din Congo, Horațiu Potra, a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai, și a fost adus în România în noiembrie 2025, după care a fost încarcerat. Și în prezent, Potra este arestat preventiv, măsură prelungită succesiv.

Ilie Bolojan, acuzat de ipocrizie și favoritism de către angajații Guvernului, în scandalul salariilor majorate la Romgaz

