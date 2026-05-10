Repetiția a reconfirmat viziunea artistică puternică a echipei României, mizând pe o combinație de vulnerabilitate, tensiune și impact vizual. În cadrul celei de-a două repetiții, care a avut loc pe 8 mai 2026, producția a fost completată de dezvăluirea celui de-al șaselea artist pe scenă, Daria Cristea, performer care adaugă dramatism și simbolism momentului artistic.

Apariția cu pelerina albă reprezintă „sinele-fantomă, în directă legătură cu versurile piesei, dar și o proiecție a Alexandrei Căpitănescu însăși. Între cele două repetiții, echipa de producție a lucrat la ajustări tehnice și de cameră pentru a evidenția intensitatea interpretării și conexiunea dintre personaje.

În același timp, tot pe 8 mai 2026 au apărut și primele imagini video de la momentul României, care vor pot fi vizionate pe contul oficial de YouTube al Eurovision Song Contest.

Alexandra Căpitănescu continuă să atragă atenția comunității Eurovision prin autenticitatea artistică și energia transmisă pe scenă, iar reacțiile internaționale după a două repetiție sunt pozitive.

În mai puțin de două ore, momentul video urcat pe contul oficial de Instagram al Eurovision a depășit 25.000 de aprecieri, peste 2.000 comentarii și 400.000 de vizualizări.

România va întra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei 2, programată pe 14 mai 2026.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, de la ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul

larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesă „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

