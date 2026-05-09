Această declarație vine în contextul anulării recepției oficiale care trebuia să aibă loc în această seară, decizie anunțată miercuri de Administrația Prezidențială. Decizia a fost justificată prin „contextul politic actual şi evoluţiile recente”. Cu o zi înainte, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, susținută de 281 de parlamentari.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. E util în momente ca astea, să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu pe istoria recentă a României. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa. Pacea aduce prosperitate. Pacea nu e de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul de lângă noi”, a spus președintele României.

El a adăugat că pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modernizare, și mai ales creșterea nivelului de trai și că salariul mediu a crescut de trei ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din UE. Declarația lui o contrazice pe cea a premierului intermar, Ilie Bolojan, care a declarat, tot de Ziua Europei, că la 37 de ani de la căderea comunismului, în continuare, „modernizarea României este o luptă grea”.

„România în acești 20 de ani a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea 45 de miliarde s au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4000 de km de drumuri care au fost sau construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s au dus pe simboluri identitare românești, biserici, mănăstiri, cetăți, castele etc.”

Europa a făcut și greșeli, spune Nicușor Dan, și amintește momentul când a renunțat la nuclear și s-a bazat pe energia creată cu gaz ieftin din Rusia. De asemenea, atunci când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală, a spus președintele României.

Europa are nevoie, și România, ca UE să aibă un parteneriat solid, echitabil, cu SUA, a mai spus Nicușor Dan. El a subliniat că pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un deziderat.

Nicușor Dan crede că România a devenit credibilă în UE: „E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele pentru că din nou e adevărat pentru că e politică, da? Nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene. Țările europene își promovează interesele naționale. Da. Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și deci știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo. Asta nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană.” El consideră că Europa are nevoie de și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite și România este un susținător al unui astfel de parteneriat.

În ceea ce privește politica internă, România va avea un Guvern pro occidental în termen rezonabil. Există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată, iar Guvernul care va veni va avea obiectiv ca până în toamnă să propună Parlamentului bugetul pe 2027.

„Reafirm, România va avea un guvern pro occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari OECD, Safe, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.”

