După căderea guvernului Bolojan prin moțiunea PSD–AUR, Nicușor Dan a ieșit public cu un nou apel la calm și cu promisiunea unui nou executiv „într-o perioadă rezonabilă”, ca și când ar avea un plan de ieșire din criza politică. Prin tonul lent, aproape plat și ritmul controlat transmite stabilitate instituțională. Președintele nu a rostit deloc a numele Bolojan în scurta sa declarație. Simbolic, lipsa de mențiune e poate cel mai puternic mesaj: nu a mulțumit unui fost aliat electoral pentru modul cum a condus guvernul – semnal de ruptură și delimitare de un potențial concurent.

Moțiunea PSD–AUR a trecut, Guvernul a căzut, dar Bolojan rămâne… în fruntea PNL și premier interimar. La citirea moțiunii în Parlament, a vorbit tăios, apăsat, într-un stil retoric diferit de cel cu care ne-a obișnuit. Atacurile ironice la clientela PSD mufată la afacerile cu statul transmit încăpățânarea liderului care refuză să se recunoască învins. E începutul unei relansări politice pentru liberali: liderul PNL pare concentrat să capitalizeze politic la maxim criza generată de PSD. Iar mesajul „vedem ce este de făcut” e un semnal de luptă care dă speranțe celor care îl văd pe Bolojan ca pe un nou Salvator.

După aprobarea moțiunii, primarul capitalei, liberalul Ciprian Ciucu a citit rezoluția PNL de a-l susține pe Ilie Bolojan si disponibilitatea de a trece in opozitie, in ciuda grupării din partid dornice să revină rapid la putere rapid alături de PSD. Tonul e sobru, aproape administrativ, fără exaltare. Gestica redusă și lectura strictă a documentului transmit disciplină internă și încercarea de a evita imaginea unui partid în derivă, trădat de fostul partener de coaliție. Liberalii proiectează imaginea de coeziune și continuitate în jurul lui Bolojan, cartea lor cîștigătoare într-o perioadă de declin și relansare a partidului.

După ce a dărâmat Guvernul Bolojan împreună cu PSD, George Simion a ieșit din Parlament și a transmis un mesaj video din exteriorul clădirii Casei Poporului, într-o poziționare simbolică anti-sistem. „Nu vom fi idioții utili ai Președintelui” – frază scurtă, pe ton agresiv și gestică de confruntare. Paraverbal, Simion pare a transmite control și forțăȘ AUR se cere la guvernare sau la anticipate. Opțiunea de a vorbi din afara Parlamentului accentuează mesajul populist: AUR pretinde că presează sistemul din exterior, nu ca parte a lui.

După ce l-a împins pe Bolojan afară din Palatul Victoria și a aruncat România în criză politică, Grindeanu schimbă tonul și deschide ușa pentru un alt premier liberal: Predoiu, Nazare sau chiar un tehnocrat. Paraverbal, agresivitatea și zâmbetul arogant de dinainte de moțiune dispar. Nu mai vorbește despre ruptură totală, ci despre „soluții rapide” și refacerea unei majorități. Nonverbal, PSD transmite că problema nu ePNL, ci Bolojan însuși: Ceea ce a înțeles toată lumea, dar liberalii cu Bolojan în frunte nu pot accepta.

