„Din super senin și-a tras scaunul lângă mine și m-a sărutat”, spune fosta studentă la UNATC Bianca Stânea, acum în vârstă de 30 de ani, despre profesorul și regizorul de teatru Felix Alexa.

„Nu am știut cum să reacționez. Eu știam că el e profesorul meu, care trebuie să-mi dea notă ca să-mi iau disertația”, explică fosta studentă poziția de putere în care se afla Alexa.

Bianca a urmat cursurile unui master în regie între 2014 și 2016. Cei doi ani de studii la București n-au fost ușori. Singură într-un oraș nou în care nu știa pe nimeni, avea o relație toxică cu un băiat care nu o lăsa să vină la cursuri. Acumula absențe, iar asta îl deranja pe profesorul ei de an, Felix Alexa, care „mă suna și țipa la mine, și-mi zicea că sunt neserioasă, că să mă duc înapoi la Cluj.”

De aceea, studenta a fost surprinsă când profesorul a acceptat, la rugămintea ei, să-i fie asistentă de regie pentru un spectacol pe care el îl monta la Teatrul Maghiar din Cluj.

„Felix Alexa mi-a zis: «Da, sigur, hai. Faci niște experiență de lucru, poate că o să ne înțelegem bine și o să fie lucrurile OK când ne întoarcem la București»”, își aduce aminte Bianca.

După prima seară de repetiții, Bianca și Alexa au mai stat la un vin fiert în barul de lângă teatru, până s-a închis. Regizorul a invitat-o să continue discuțiile în garsoniera unde era cazat. Pe drum, a cumpărat o sticlă de vin.

„N-am simțit că e ceva în neregulă să stai să bei un pahar de vin cu profesorul tău”, spune Bianca. Au vorbit despre teatru, despre școală. Apoi profesorul și-a tras scaunul lângă ea și a sărutat-o. Ea avea 24 de ani. El, 48. „În capul meu mă gândeam: Nu fă nimic. Las-o așa, că trebuie să găsesc acum o metodă să plec de-aici.”

După clipele de blocaj, discuția a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bianca spune că și-a făcut curaj și i-a spus profesorului că vrea să plece acasă.

„El a zis OK”. Dar la ieșire, „m-a împins cu toată forța în ușă, și-a băgat limba în gura mea și a început să se frece cu corpul de mine. Avea penisul erect”, își aduce aminte fosta studentă.

„Am sărutat-o și am lipit-o de ușă? Are dovezi în sensul ăsta? Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, spune profesorul Felix Alexa, într-o discuție telefonică cu reporterul RISE Project.