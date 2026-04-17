George Ivașcu este cel care face dezvăluiri în fața actorului, vorbind, printre altele, despre cum îl văd ceilalți membri ai familiei lui, dar și ce fel de temperament are.

Familia îl vede ca pe un om foarte pasionat

„Toți membrii familiei mele mă privesc ca pe un om pasionat. Și dau acum puțin din casă! Când nu fac ceva bine și mama se uită și nu-i place ce am făcut sau nu înțelege, îmi spune: «George, erai foarte frumos». Ei mă văd ca pe om care pune mai presus decât orice profesia și m-au sprijinit întotdeauna. Indiferent că vorbim despre Alice, despre mama, despre bunica, despre unchii mei… M-am degrevat, cu meseria asta, de aproape toate îndatoririle de familie.

Adeseori când obosesc stau pe terasa mea, fumând și gândindu-mă: «Frate, când o să mă trec și eu pe agendă ca fiind o prioritate, că tot timpul sunt ultimul pe agendă». Și-mi dau seama că ceea ce mă mână în luptă e pasiunea. Mai îmi spune și Alice, la un moment dat: «Hai, fii serios, tu după două zile libere simți că ești inutil». Întâlnirea cu publicul, ca actor, până la urmă este menirea mea și, indiferent când se va sfârși călătoria asta numită viață, categoric pe crucea aia va scrie «Actor»”, spune George Ivașcu la „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Celebrul actor recunoaște că are un temperament vulcanic, dar pe care timpul și viața au reușit să-l mai îmblânzească.

„Am avut o întâlnire cu un prieten foarte înțelept. Mult mai în vârstă decât mine. S-a întors din străinătate și-mi zice: «Băi, George, după atâția ani, am descoperit că sunt două zile în care nu poți face nimic». «Care?», l-am întrebat. «Ieri și mâine. Ieri nu mai ai cum să-l repari. Iar mâinele nu-l cunoaștem. Fii ancorat în prezent și vezi ce poți face azi».

Când am împlinit 50 de ani, am zis că e o vârstă super ok. Dar nu mi-am dat seama că după ce am împlinit vârsta de 50 de ani îmi cumpăram ceasuri. Nu purtam ceas până atunci. După câteva luni mi-am tradus: uite, mentalul spune că trece timpul”, mărturisește George Ivașcu în fața lui Marius Manole.

Ce a pățit George Ivașcu după ce a mers la o întâlnire

Actorul își amintește la „Întrebarea Mesei Rotunde” și una dintre cele mai nereușite întâlniri amoroase din viața lui.

„Țin minte, aveam undeva până în 15 ani, mă îndrăgostisem de o fată și era Mărțișorul. Și m-am dus să-i ofer un mărțișor și, evident, să o scot la plimbare. A acceptat după mult timp și eu m-am dus cu o maimuțică. Trebuie să menționez că eu locuiam în Militari, ea locuia în centru, și am avut o oră în care mi-am făcut monoloage întregi, ce o să-i spun… Totul era în mintea mea perfect! Când i-am dat maimuțica și mi-a zis «Așa mă vezi tu pe mine?» mi s-a dus tot monologul, s-a năruit tot. Mi-a fost și rușine să o mai sun a doua oară”, dezvăluie George Ivașcu pe Acasă TV.

Care este cel mai provocator personaj al lui, care a fost cel mai mare atu al lui în carieră, de ce personajul Pelicanul l-a marcat pe viață și de ce a aflat din presă că a divorțat aflați de la George Ivașcu în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde".