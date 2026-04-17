Cu toate că acum este una dintre cele mai populare actrițe din România, Carmen Tănase mărturisește că la începutul carierei era extrem de timidă și paralizată de emoții chiar și la castinguri mici.

„N-aș fi avut curaj. Asta spuneam mai devreme că admir toți concurenții pentru curajul de a venit să se arate. Eu nu am avut curajul ăsta. Am fost un om foarte timid. De exemplu eu, la începutul carierei când mă duceam la probe de film sau ceva eram paralizată. Nu știu de ce, că până la urmă care e miza? Și dacă nu iei castingul ce mare brânză? În schimb, la «Românii au talent» miza este mare, că te vede toată lumea. Deci eu eram paralizată la ceva cu trei oameni într-o comisie”, a povestit Carmen Tănase în exclusivitate pentru Libertatea.

Actrița chiar își amintește, de data asta cu umor, de un moment incredibil de la debutul pe scena teatrului, când a urcat pe scenă cu o măsea infectată și obrazul umflat. Poate că nu ar fi fost o problemă atât de mare dacă în timpului spectacolului nu i s-ar fi spart abcesul. Din fericire pentru ea, publicul a crezut că face parte din rol și a aplaudat-o la scenă deschisă.

„La prima mea piesă de teatru am avut norocul că am avut-o alături pe Olga Tudorache, profesoara noastră. Eram studenți și s-a continuat experiența noastră de la facultate pe scena Teatrului Mic. Eram tot cu profesoara noastră care ne ghida pașii. Sigur că ieșirea la public a fost cu mari emoții, dar iarăși am avut noroc că așa mă ajută pe mine Dumnezeu. Am avut o altă dominantă la premiera aceasta într-un teatru profesionist. Am avut măseaua umflată. Am avut infecție la măsea și aveam ditamai falca. Abia vorbeam. Eram și o strâmbă în spectacol, adică nu trebuia să fiu vreo frumusețe. Țipând, la un moment dat în spectacol, s-a spart punga. Vă dați seama ce era în capul meu că numai la emoții nu mă gândeam”.

„S-a spart punga și s-a dezumflat falca. Am început spectacolul cu ditamai falca și am terminat cu obrazul normal. Lumea m-a felicitat după aceea pentru cum am făcut eu chestia aia. Deci am fost ajutată de soartă, de Dumnezeu, de cineva, să am altă dominantă să nu mă «paralizez» de emoție”, a povestit amuzată jurata de la „Românii au talent”.

Carmen Tănase nu a scăpat nici acum de emoții

Paradoxal, jurata de la „Românii au talent” spune că în momentul de față emoțiile sunt și mai mari, mai ales la premiere. Deși lumea ar crede că experiența din piese de teatru, seriale și filme de lungmetraj a ajutat-o să treacă peste trac, Carmen Tănase spune că toate acestea par că se intensifică în timp.

„Dar în tinerețe nu prea aveam așa mari emoții pe scenă. Eram destul de inconștientă. Acum am început să am. Adică la premieră am emoții mari”, a mai declarat Carmen Tănase pentru Libertatea.

