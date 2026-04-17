Declarațiile vin după un avertisment separat transmis de Moscova cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european pentru capacitățile de drone ale Ucrainei ar putea avea „consecințe imprevizibile”, Rusia acuzând mai multe țări că devin parte a „spatelui strategic” al Kievului.

Șoigu, care a fost ministru al apărării atunci când Moscova a declanșat invazia pe scară largă în 2022, a făcut referire la incidente în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice în timpul unor atacuri ucrainene asupra Ust-Luga, un important port maritim rusesc de mare adâncime din Golful Finlandei.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat anterior că Kievul deține informații potrivit cărora Rusia ar fi redirecționat deliberat drone către statele baltice și Finlanda pentru a amplifica tensiunile.

Șoigu a susținut, fără a prezenta dovezi, că atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei ar fi fost lansate tot mai frecvent prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru ar putea avea loc în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt extrem de ineficiente, fie statele în cauză permit în mod deliberat utilizarea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complice activ la agresiunea împotriva Rusiei”, a spus el.

„În cel de-al doilea caz, în conformitate cu dreptul internațional, se aplică Articolul 51 din Carta ONU privind dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat”, a avertizat Serghei Șoigu.

Statele baltice au respins acuzații similare venite din partea unor instituții de propagandă ruse, calificând afirmațiile Moscovei drept false și negând că Ucraina ar fi folosit spațiul lor aerian pentru atacuri.

Moscova a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa țărilor europene de când a început războiul Rusia-Ucraina.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și alți oficiali europeni de rang înalt au avertizat anterior că Moscova ar putea fi pregătită pentru o posibilă confruntare militară cu Europa până în 2027.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ploi torențiale, vijelii și grindină în 22 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
