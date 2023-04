Instructori cu elevi de top la informatică, înlăturați din comisia științifică a olimpiadei naționale. „Statul român ne consideră apriori hoți”

Cristian și Cătălin Frâncu au elevi cu rezultate de excepție în fiecare an la olimpiada de profil. Cătălin este și fondatorul platformei Dexonline. Anul acesta, zeci dintre elevii lor s-au calificat la faza națională care a avut loc între 1 și 6 aprilie.

O treime din copiii de-a VI-a calificați la olimpiadă au fost pregătiți de Cristian Frâncu. Din cei 29 elevi ai săi care au concurat, 27 au luat medalii și locurile 1, 3, 4 și 5 în clasamentul pe țară le-au revenit lor. Din cei 27 de elevi calificați la liceu de către Cătălin, fratele lui, 24 au luat medalii. Dintre acestea două au fost locuri întâi absolute cu punctaj maxim, la clasele a IX-a și a XII-a. Elevii de liceu sunt și cei care aspiră la lotul național de informatică cu care România concurează la competiții internaționale.

Numele lor nu sunt scrise pe lista cu rezultatele, pentru că în ultimii cinci ani s-a luat decizia ca doar numele elevului și școala de proveniență să apară, nu și al celui care îi pregătește. „Bunăoară, an de an elevii ne trec la rubrica instructori/centrul de pregătire pe listele de înscriere la olimpiade și an de an numele noastre sunt tăiate cu pixul. În 2023, Nerdvana nu apare absolut deloc pe lista calificaților la clasa a VI-a, din care 31 efectiv știu tot ce știu de la noi”, spune Cătălin.

Rolul celor doi Frâncu în comisia științifică a olimpiadei

Cei doi au făcut parte din comisia științifică a olimpiadei naționale. Asta a însemnat că au realizat problemele pentru clasele a VII-a și a VIII-a și cele de baraj care selectează lotul României.

Pentru că fiica de clasa a VI-a a lui Cristian a fost printre elevii din concurs, Ministerul Educației le-a cerut să se retragă din comisia științifică.

„Un profesor meritoriu, cu talent și experiență, este obligat să facă o pauză de patru ani de la comisii pentru fiecare copil pe care îl naște. Vârstele copiilor și nepoților noștri sunt 11, 11, 9, 6, 0. Deci următorii 15 ani nu prea vom putea fi în comisii”, enunță Cătălin Frâncu nedreptatea care consideră că li se face amândurora.

Cătălin Frâncu, fondatorul Dexonline Foto: Dumitru Angelescu

„Adică există un risc major să o ajut pe fiica mea, dar nu pe cei 28?”

„Am 28 de copii pe care i-am calificat la națională, la clasa a VI-a. În condițiile în care numărul total de locuri, din toată țara, este 90. Printre ei se află și fiica mea. Dacă însă fiica mea nu se afla printre ei, regulamentul mi-ar fi permis să fac parte din comisie! Delirant! Adică există un risc major să o ajut pe fiica mea, dar nu pe cei 28? Este destul de clar că ceva e ciudat cu metodologia-cadru”, completează și Cristian.

Fiica lui Cristian, dublă olimpică națională la informatică și fizică, a obținut, la această ediție națională, medalie de bronz și este locul 40 pe țară. Asta după ce tatăl ei s-a retras din comisie.

Foști olimpici la rândul lor și apoi pregătitori ai loturilor de informatică, Cristian și Cătălin Frâncu sunt dedicați organizării acestei competiții și o fac fără să fie remunerați de ani întregi. Cătălin a explicat pentru Școala 9 ce înseamnă munca lor efectivă în comisie: „Am investit fiecare o lună din viață în pregătirea problemelor și rezolvarea lor împreună cu restul comisiei (aș estima 100 de ore investite voluntar de fiecare din noi). O problemă de info este o creație complexă”.

Au investit timp și bani

Pentru olimpiada la liceu care a avut loc în București, echipa de la Nerdvana a pus umărul la tot ce înseamnă organizare. O colegă „nu prididește să care apă cu mașina personală și multe alte eforturi voluntare, doar ca să iasă bine treaba”, povestește Cătălin.

„Argumentul «sunt dornic, capabil și dispus să investesc sute de ore în proiectul acesta pentru binele educației, fără plată» nu are valoare în ochii legii”, mai spune acesta.

Cristian a înființat în 2016 și Fundația Frâncu pentru Progres și Educație care anual donează în jur de 30.000 de lei, de la donatori și din buzunarul său, pentru organizarea olimpiadelor și loturilor. „Sunt trup si suflet alături de acești copii. Cu toate acestea sistemul ne consideră infractori. De ce? Pentru că sunt părinte bun. Care îmi educ copilul. Și se califică la națională, la informatică. Este o discriminare crasă împotriva părinților și a profesorilor, o nedreptate strigătoare la cer”, își strigă frustrarea acesta.

Ce spune legea de fapt?

Pentru organizarea olimpiadelor există o metodologie-cadru universală pentru toate competițiile de acest tip și un regulament specific pentru cea de info. Articolul 23 din metodologie introduce interdicția de rudenie, adică nu poți avea elevi la clasa la care ești în comisie.

Cei doi aveau fiica, respectiv nepoata, la a VI-a iar ei au realizat probleme pentru clasa a VII-a și a VIII-a. Prin urmare, cei doi nu au acces la subiectele de clasa a VI-a iar comisiile nu se întâlnesc.

Acest articol 23 face referire la o anexă pe care cadrul didactic care intră în comisie trebuie să o semneze că nu are rude sau elevi în competiție, dar și să indice la ce clasă sunt aceștia.

„După părerea mea regulamentul nu poate fi atât de aberant. Aici este vorba de o scăpare, este evident că se referă la rude în competiție la acea clasă. Iar răuvoitorii interpretează literal acest regulament, cu tot cu acea scăpare”, spune Cristian.



„Un nepot de OJI (olimpiada județeană de informatică) de clasa a V-a, care nu are aspirații reale de ONI (faza națională), este suficient ca să te excludă din comisiile de clasa a VIII-a și baraj. Viceversa, un nepot sclipitor de a VIII-a te împiedică să propui o problemă pentru județeană, pentru copii de clasa a V-a care abia învață programarea”, completează și Cătălin.

Li s-a cerut să se retragă cu două zile înainte de competiție

Înainte de a pleca către faza gimnazială care a avut loc la Târgu Mureș, la finalul lui martie, a fost făcută o raportare anonimă către Ministerul Educației că cei doi ar încălca regulamentul de organizare și imediat li s-a cerut să se retragă din comisii și ca problemele realizate de ei să fie înlocuite cu două zile înainte de probe.



„Nici eu nu știu cum am fi putut frauda competiția. Presupun că, dacă eu eram la clasa a VI-a, unde este nepoată-mea, i-aș fi putut pasa lui Cristi subiectele. Dar tocmai de aceea nu am bifat clasa a VI-a pe formularul de aderare la comisie, ci doar VII-VIII. Nu vreau conflict de interese”, spune Cătălin.

Acesta este foarte revoltat de situație și consideră că ministerul face exces de zel în interpretarea regulamentului. „Spiritul articolului este tiranic: statul român ne consideră apriori hoți. Probabil legiuitorul a considerat necesar să prevină fapte la care el însuși s-ar fi dedat. Nu noi. Ministerul ne pedepsește pentru că le insuflăm copiilor noștri pasiunile noastre și ne ocupăm să ajungă inteligenți și olimpici. Sună cunoscut?”.



Cei doi cred că regulamentul ar trebui revizuit. „Aș rezolva chestiunea în spiritul dreptului comun: spune clar ce vrei să interzici. Nu-mi interzice să fiu rudă cu un copil deștept, ci mergi la esență: interzice-mi să dau subiectele oricui. Iar dacă mă prinzi cu așa ceva, deschide-mi dosar penal, blochează-mă pe viață de a participa în comisii etc. Cu alte cuvinte, dă-mi niște reguli simple și naturale, apoi acordă-mi beneficiul de încredere până demonstrez eu contrarul”.

Cristian Frâncu este determinat să dea Ministerul Educației în judecată pentru legea pe care o consideră discriminatorie.

Ministerul Educației: „Prevederile sunt aplicabile tuturor celor implicați”

La solicitarea Școala 9, Ministerul Educației a explicat decizia de a le cere celor doi instructori să se retragă din comisii. Potrivit oficialilor, pentru că „fiica domnului Cristian-Aurelian Frâncu, respectiv nepoata domnului Cătălin Frâncu, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică – secțiunea gimnaziu 2023 (clasa a VI-a)”, cei doi „se aflau în incompatibilitate”.

„Apreciem rezultatele excepționale obținute de cercurile de informatică și lotul de robotică sub coordonarea domnilor Cristian-Aurelian Frâncu și Cătălin Frâncu, recunoscute la nivel național și internațional, în urma participării elevilor români la olimpiade și concursuri. În aceeași măsură, apreciem și faptul că Fundația Frâncu contribuie la sponsorizarea olimpiadei de informatică de mulți ani, însă prevederile metodologiei-cadru sunt aplicabile tuturor celor implicați, fără excepții”, au mai concluzionat aceștia.

Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică, organizatoare a olimpiadei, nu a răspunsul solicitării Școala 9 de a comenta situația celor doi instructori.