Părinții din Bacău care au ieșit în stradă pentru școala lor de cartier. „Noi vrem un campus educațional în toată regula, cu creșă și grădiniță”

Manuel Condrea avea ambii copii la școli din centrul Bacăului, doar că băiatul mai mare intrase într-un conflict cu ceilalți copii și nu mai voia să meargă la ore. „Copilul meu are o deficiență de vorbire și copiii îl marginalizau. El se supăra și devenea uneori agresiv și l-am ținut un an acasă, am făcut homeschooling. Apoi am aflat de Școala Nicu Enea de la un prieten”, povestește acesta. Celălalt tată i-a povestit că școala de cartier ar putea fi ceea ce are nevoie pentru băieții lui.

„De când am intrat în școală, ne-a întâmpinat directoarea, am discutat despre integrare, despre ce avem de făcut și am decis să-l înscriem aici. Acum a ajuns primul din clasă, cu bursă de merit. Așa că l-am adus și pe al doilea, care, la fel, învăța într-o clasă supraaglomerată de la o școală din centru. Se înțelege că în clasele cu mulți copii profesorii nu au timp de toți. Și el e bine, printre primii”, mai spune Manuel.

A participat și la cursuri de parenting pe care școala le-a făcut în parteneriat cu Organizația UNICEF. Comunitatea de părinți a devenit tot mai strânsă. „Noi îi duceam pe copii în centru că ne gândeam că au șanse mai bune, dar am văzut că această școală s-a dezvoltat, că se poate și aici, în cartierul nostru Șerbănești”, mai spune tatăl pentru Școala 9.

Merg la școală pe jos, în loc de 45 de minute în trafic

Și Marian Dămoc și-a înscris băiatul aici la școală. Crede că atunci când părinții au alternative educaționale bune în cartierele în care locuiesc, tot orașul are de câștigat. „Și eu am fost tentat să-l duc la altă școală de centru, dar apoi este traficul. Chiar dacă Bacăul nu e un oraș așa mare, faci uneori și 30-45 de minute în mașină până la școală. Eu merg acum cu băiatul pe jos, un drum de 5 minute. Dar iată, acum unii părinți și-au mai schimbat mentalitatea”, povestește băcăuanul.

„Când toată lumea pleacă dimineața, podul de la Șerbănești (care leagă cartierul de restul orașului) este blocat”, explică și Octavian Diaconu, care este și președintele asociației de părinți din școală.

Au ieșit în stradă pentru școala lor

Pentru toți, vestea care a venit la începutul lunii decembrie 2022 că școala lor își va pierde personalitatea juridică a căzut ca un trăsnet. Propunerea consiliului local a fost să fie arondată la Liceul Tehnologic Petru Rareș, fiindcă numărul elevilor este sub limita de 300 impusă de lege.

Pe 14 decembrie, zeci de părinți au protestat în stradă ca școala lor să rămână cu management propriu. Mai ales că unitatea de învățământ are în plan să facă o grupă de grădiniță cu program prelungit din această toamnă și au aprobate și planurile pentru construcția unei creșe. Deci numărul copiilor este în creștere.

Școala Nicu Enea nu are abandon școlar și toți elevii promovează Evaluarea Națională

A intervenit apoi prefectul Bacăului și a anulat decizia Consiliului Local, care era făcută pentru anul școlar următor, dar cu documentație pentru acest an în curs. Pe acest viciu legislativ a putut fi anulată.

Decizia finală cu privire la personalitatea juridică rămâne însă la Ministerul Educației. Acesta aprobă anual numărul școlilor care sunt în restrângere de activitate. Părinții au făcut însă un memoriu în care explică de ce e important ca „Nicu Enea” să rămână nearondată.

Excepția din lege: părinții pot cere păstrarea școlii

„Noi am văzut o mică excepție în lege care spune că o școală poate rămâne cu personalitate juridică la cererea părinților sau dacă e vorba de minorități. Așa că noi am subliniat calitatea actului didactic și că este o școală absolut necesară comunității locale și cartierului Șerbănești”, explică Octavian Diaconu.

Dacă până la acest eveniment nu le păsa ce înseamnă de fapt personalitatea juridică pentru o școală, între timp și-au făcut temele. „Ne-am uitat la alte școli de prin țară care și-au pierdut-o și acestea s-au distrus treptat. Școala nr. 9 din Gherăiești nu mai are niciun elev, de pildă. În timp au comasat clasele, 10 elevi de aici merg dincolo până când se mută cu toții. Noi avem planuri aici, ne dorim un campus educațional în toată regula, cu creșă și grădiniță”, mai spune acesta.

Fără personalitate juridică, școala ar fi pierdut câteva posturi, cum este cel de director și cele tehnico-administrative (secretar, contabil), și de profesori, dacă se trecea la comasarea claselor cu puțini elevi înscriși.

Fără abandon și cu promovare 100% la Evaluarea Națională

„Implicarea comunității și susținerea păstrării personalității juridice au fost un gest firesc, manifestat ca urmare a parteneriatului permanent între școală și familie pe care unitatea noastră de învăţământ îl dezvoltă dintotdeauna. Păstrarea personalității juridice a Școlii Gimnaziale Nicu Enea în anul școlar 2023-2024 reprezintă o șansă la educație de calitate, oferită unui cartier în plină dezvoltare, nevoia de apartenență la o comunitate de învățare în care performanța și starea de bine sunt prioritare”, a spus și directoarea școlii Anca Vârlan.

Aceasta a dezvoltat în ultimii trei ani, de când e directoare, mai multe proiecte cu diferite ONG-uri și au reușit să îi țină pe toți copiii la școală. „Avem 100% promovabilitate la Evaluarea Națională, nu am avut abandon. Avem 100% personal calificat. Efortul de a aduce copilul de la 5 la 7 e înzecit mai mare decât de a-l ridica de la 9 la 10 și noi am reușit să facem lucrul acesta cu resurse proprii”, mai spune managerul.

„Dorim să dăm un exemplu comunității”

Părinții cred că e nevoie la nivelul întregii țări de o schimbare de mentalitate cu privire la școlile de cartier.

„Toți se îngrămădesc în centru și traficul e infernal dimineața. Noi am încercat să atragem copii din oraș aici și dorim să dăm un exemplu comunității că școlile astea sunt esențiale pentru dezvoltarea unui municipiu. Ar trebui chiar să construim alte școli noi în aceste cartiere, nu să sufocăm centrele orașelor”, a mai spus președintele asociației de părinți.

În total există în țară 16.650 de unități de învățământ, dintre care 64% sunt structuri arondate, adică fără personalitate juridică.

