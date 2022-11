Trainerii care vor să-i învețe pe elevi să nu mai tocească. Au pornit de la experiența lor cu comentariile la română

Ce își dorește Armina Sîrbu să facă proiectul Learn Human Future Skills pentru adolescenți? În primul rând, să le ofere „o caserolă de prânz cu abilitățile viitorului, pentru profesiile care li se potrivesc” și aceștia să câștige abilitatea de-a învăța orice din sferele lor de interes.

Cum să nu-ți pierzi motivația

Cursurile proiectului din categoriile învață cum să înveți, descoperă profesiile care ți se potrivesc și top 5 abilități ale viitorului inițiatorii le-au testat pe site-uri gazdă sau partenere. „Am validat conținutul. Dar ca să fie accesibil și atrăgător, ar trebui pus într-o platformă”, explică Armina Sîrbu, unul dintre cofondatori.

Dacă ar construi platforma, cursurile le-ar ține online mai mulți traineri pentru fiecare grupă formată. Indiferent în ce oraș sau sat ar fi adolescenții, aceștia ar simți că fac parte dintr-un grup, mai spune fondatoarea: „Ai niște ghizi și nu urmărești singur un set de videouri, context în care ți-ai pierde motivația foarte repede și nu ai ajunge la final”.

Doar 2% dintre cei care se înscriu la cursuri pe platforme de învățare „self paced” („fiecare cu ritmul său”) încheie cursurile, amintește Armina. Crede că e nevoie de un mentor care să te facă să continui.

Adolescenții curioși ar putea să testeze programul gratuit și apoi să participe la cursurile plătite.

Elevii pot afla de la mentorii Learn Human ce metode de învățare li se potrivesc

Cu ce rămâi de fapt din școală

Armina și-a dat seama că adolescenții ar avea nevoie de astfel de cursuri după o experiență personală. Când avea o firmă de traduceri, un client și-a dorit ca echipa ei să-i lucreze proiectul într-un anumit program. I-au propus să le dea două săptămâni, să învețe programul, au reușit și au bătut palma.

„L-am învățat singuri, pentru că nu exista niciun curs online. Asta ne-a dat încredere ca echipă că putem să facem mult mai multe”, își amintește ea.

În liceu, Armina credea că învățarea comentariilor pe de rost – o metodă pe care profesorii o susțineau – îi asigura succesul. Rezultatul admiterii la liceu însă i-a arătat că nu este așa. „Credeam că, dacă la comentariile alea învățate în gimnaziu am luat note mari, o să iau și la admitere”, spune ea. „Dar am luat o notă mică la română. Am avut încredere în valoarea pe care mi-o dădea profesoara mea și uite că degeaba”.

După ce și-a început viața de liceană, a avut o altfel de profesoară de română, una care încuraja elevii să scrie propriile comentarii și analize. A motivat-o atât de mult, încât Armina a participat și la olimpiade.

Uităm o mulțime de informații din școală, însă cel mai mult contează cu ce rămânem de fapt după toți acești ani de studiu, crede ea.

Nu mai știu analiza matematică din al doilea an de facultate, dar modul în care mi-a fost predată și faptul că am învățat-o mi-a dat un stil de-a gândi, mi-a construit un mod de-a rezolva probleme. Armina Sîrbu, cofondatoare Learn Human:

Toate astea au determinat-o, de pildă, să aleagă antreprenoriatul și să învețe constant. Mai mult, le-a predat și altora: a organizat cursuri de project management și public speaking pentru copii și adolescenți, precum și cursuri de antreprenoriat pentru cei care abia au ieșit la pensie.

„Metode care încurajează învățarea structurată și acumularea în memoria pe termen lung”

Scopul platformei Learn Human Future Skills este, înainte de toate, să adune adolescenți care „să învețe împreună abilități pentru deceniul sau chiar secolul următor”. La cursuri ar afla cum să devină autonomi și să aibă încredere în ei că vor reuși, indiferent cât de greu le este.

