„Trei sferturi dintre elevii de-a noua n-au citit o carte în viața lor”. Metodele unei profesoare de română ca să-i apropie pe liceeni de lectură

Ivona a parcurs programul „Teach for Romania”, care îi sprijină pe profesori cu traininguri și o rețea de suport pentru a face față experienței la catedră în zone dezavantajate, dar a trecut și prin examenele de titularizare și definitivat pe care le parcurge orice profesor.

Pe lângă activitatea din școală, Ivona moderează întâlnirile din cadrul unui club de carte pentru copii și este și parte din proiectul Alfabetar, coordonat de Asociația pentru Valori în Educație, unde contribuie la crearea unei platforme digitale care îi sprijină pe profesori să dezvolte competențele de literație ale copiilor.

Școala 9: Cum ar trebui să fie orele de română din școli pentru ca elevii să se simtă stimulați din punct de vedere creativ?

Ivona Munteanu: Cum ar trebui să fie toate orele de fapt; este super important ca profesorii să acorde timp relației cu elevii. Eu simt că dacă eu zic, hai să ne urcăm într-o barcă, ei (elevii) vin cu mine, au încredere în mine, dar încrederea asta nu a apărut din senin.

Orice fel de proces de învățare începe cu o relație bună. Relația reglează cogniția.

Întotdeauna când preiau o generație aloc ore la început și se uită ciudat la mine că, nu-i așa, pierd ore prețioase din programă, dar orele nu sunt pierdute deloc; eu în două ore după ce m-am prezentat la o clasă, mă străduiesc să le rețin numele, mă străduiesc să văd ce le place, la ce filme se uită, le dau chestionare ca să pot să-i cunosc, în așa fel încât să pot să le recomand apoi cărți potrivite, respectiv activități potrivite sau, și asta le place foarte mult, în exercițiile pe care le propun să inserez mici exemple; de exemplu, Antonio se duce sâmbătă să joace tenis, am reținut. Ei, pentru ei e foarte important și se bucură că am reținut lucrurile astea.

Atunci când se întâmplă, există bineînțeles scăpări, opresc totul și întreb, cum crezi că s-ar simți colegul tău dacă tu ai râde, ai mai îndrăzni să răspunzi, ok, poate a avut o formulare nefericită, dar uite, a avut curaj să se expună; lucrul ăsta făcut la început când preiau o generație, nu e nevoie să-l fac la infinit, e suficient să opresc o dată, de două, de trei ori ca să înțeleagă că, la profa asta, cel puțin, așa merg lucrurile.

Ce mai fac; mă străduiesc să-i pun în situația de a prezenta, să vină în față și să-și învingă emoțiile acelea, care sunt foarte puternice și apoi îi rog pe câțiva din clasă să dea feedback. Întotdeauna feedback-ul lor începe cu ar trebui să mai faci nu știu ce; ei vorbesc exact cum s-a vorbit cu ei, adică sunt super critici. Și le dau următoarea structură:

„Mi se pare că i-a ieșit foarte bine în prezentare (a vorbit, a fost prietenos, a fost amuzant) și mai are de îmbunătățit. Cumva ghidez felul acesta în care ne uităm la ceilalți și în mod constant mă străduiesc, de exemplu, când văd că cineva a dat un răspuns foarte bun, îi aplaud, de fapt nu mai e nevoie să inițiez eu, simt ei și încep singuri să aplaude.

În momentul ăsta, în clasele mele, atmosfera e plăcută și e drăguț că ei au încredere și așa învață.

Dincolo de asta, pentru lectură e nevoie de acces la cărți, e nevoie să nu-i obligi; și eu abandonez cărți care nu-mi plac, ok, am răbdare 50 – 60 – 70 de pagini, nu merge, nu merge. Prin urmare nici pe copii nu-i oblig. Sunt copii cu care am încercat cu 7 cărți până am găsit una care le-a plăcut, dar în momentul în care se întâlnesc cu o carte care le place, e magic. Și contează că lectura nu e obligatorie și nu e super plictisitor.