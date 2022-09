Grupul #1: 1-8 septembrie

Cei nascuti intre 1 si 8 septembrie isi cauta tot timpul starea de echilibru. Sunt persoane inteligente, cu care poti vorbi despre orice. Sunt politicosi si dornici sa cunoasca oameni noi.

Sunt persoane care iarta usor, indiferent ce le-ai fi facut, insa nu uita niciodata. Pentru ei s-ar potrivi o cariera in stiinte, politica sau literatura.

Grupul #2: 9-15 septembrie

Cei nascuti intre 9 si 15 septembrie sunt iubitori de natura si se simt bine in sanul familiei. Sunt buni comunicatori si le place sa-si reaminteasca de origini. Deseori ii vei auzi vorbind despre stra-strabunicii lor. Desi par persoane introvertite, ei sunt foarte deschisi in cercul lor de prieteni sau in familie. Ei se bazeaza pe suportul cercului lor de prieteni sau pe membrii familiei atunci cand dau de vreun obstacol.

