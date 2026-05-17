România, pe podium la Eurovision 2026

România a încheiat finala Eurovision 2026 pe locul al treilea, după prestația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat Eurovision 2026.

Artista în vârstă de 23 de ani a impresionat publicul european și a adus României unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării la competiție. România a obținut un total de 296 de puncte, dintre care 232 au venit din partea televotului.

La scurt timp după anunțarea clasamentului final, Mihai Trăistariu a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare.

Mihai Trăistariu: „Nu poți face experimente la Eurovision”

Fostul reprezentant al României la Eurovision 2006 a spus că succesul României confirmă că vocile puternice fac diferența într-o competiție de asemenea nivel.

„România a excelat aseară la Eurovision după ani și ani de încercări fără succes! Am spus mereu un singur lucru: țara noastră a avut rezultate de top doar atunci când a trimis voci foarte bune. Nu poți face experimente la un concurs de asemenea anvergură”, a transmis Mihai Trăistariu.

Artistul a vorbit și despre complexitatea concursului Eurovision, unde show-ul, grafica, costumele și efectele vizuale au devenit la fel de importante ca muzica. „Eurovisionul a devenit un amalgam de stiluri, voci, trenduri, show, grafică, dans, costume, artificii. Ceea ce e foarte fain. Dar… ca să nu riști un rezultat la plesneală… trimiți o voce foarte bună și ai garanția că intri în top 10. Bravo, Alexandra! Bravo, România!”, a mai scris acesta.

Nemulțumiri legate de votul juriilor

În mesajul său, Mihai Trăistariu s-a declarat surprins de punctajul acordat României de către juriile naționale. „Nu înțeleg, totuși, de ce la votul juriului, România a primit așa puține puncte: locul 13. Juriile sunt formate din muzicieni, iar muzicienii iubesc vocile bune! Sau nu le mai iubesc?”, a comentat artistul.

Acesta a spus că votul publicului a fost cel care a dus România pe podium și a remarcat diferențele dintre punctajele oferite de țările vecine.

„România a dat 10 puncte Moldovei. Iar Moldova a dat 3 puncte României. Aici vor fi discuții, probleme, scandaluri. Nu s-a mai făcut trocul care se face an de an. Singura țară care ne-a dat 12 puncte a fost Luxemburg, ceea ce e o ciudățenie și un miracol în același timp”, a mai transmis Mihai Trăistariu.

„România nu trebuie să se mai retragă niciodată”

În finalul mesajului său, artistul a spus că România ar trebui să continue participarea la Eurovision și să pună accent pe alegerea unor voci puternice.

„Concluzia e una clară! România trebuie să nu se mai retragă niciodată de la Eurovision! Și să aleagă bine! Vor fi ani și ani! Mai buni sau mai puțin buni… Dar, dacă trimiți o voce ca lumea… nu te faci de râs”, a concluzionat Mihai Trăistariu.

