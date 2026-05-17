Ruxandra Luca, din nou în echipa „Super Neatza”

După câteva săptămâni în care a lipsit de pe micul ecran, Ruxandra Luca a revenit în emisiunea „Super Neatza” de la Antena 1.

Prezentatoarea a reapărut la TV și a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimele săptămâni, după apariția unor imagini publicate de Cancan. Materialul respectiv a stârnit numeroase reacții și comentarii în mediul online, multe dintre ele legate de viața personală a vedetei.

Ce a spus despre perioada dificilă

În direct, Ruxandra Luca a mărturisit că ultimele săptămâni au fost extrem de grele și că situația i-a afectat nu doar pe ea, ci și pe oamenii apropiați.

Vedeta nu a intrat în detalii despre imaginile apărute în spațiul public, însă a recunoscut că perioada prin care a trecut a fost una dificilă din punct de vedere emoțional. Revenirea sa în emisiune a fost marcată și de susținerea colegilor din platou.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei i-au fost alături

În timpul emisiunii, Ilona Brezoianu și Florin Ristei au susținut-o public pe colega lor și au încercat să destindă atmosfera din platou. Cei doi au transmis mesaje de încurajare și au arătat că echipa îi este alături în această perioadă sensibilă.

Revenirea Ruxandrei Luca la „Super Neatza” vine după câteva săptămâni în care vedeta s-a retras temporar din atenția publică, pe fondul valului de reacții apărute în mediul online.

