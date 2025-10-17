Eroii moderni ai vitezei se aliniază pentru o nouă cursă care va ține fanii motorsportului cu sufletul la gură! Limitele sunt depășite atunci când fiecare viraj poate schimba rezultatul final, emoțiile cresc și orice secundă le va tăia respirația privitorilor.

Cursa și calificările se văd pe Antena 3

În perioada 17-19 octombrie 2025, a 19-a rundă a acestui sezon din Formula 1 se va desfășura pe circuitul de la Austin. Antrenamentele încep de vineri, 17 octombrie, iar lupta între piloți se va vedea duminică, 19 octombrie.

Circuitul este unul dintre cele mai interesante din calendar, ținând cont de diferența de nivel însemnată și configurarea precisă pe care o cere traseul complex. Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii (SUA) a fost câștigat în sezonul trecut de Charles Leclerc, care a fost urmat de Carlos Sainz și Max Verstappen.

Atunci când vine vorba despre acest sezon din Formula 1, runda precedentă de la Singapore a fost câștigată de George Russell, podiumul fiind completat de Max Verstappen și Lando Norris.

Spectacolul de la Austin le va oferi privitorilor un grad mare de imprevizibilitate, existând și o cursă de sprint, dar și o ondulare excesivă a asfaltului în unele zone, traseul fiind spectaculos. Duminică, fanii vitezei vor fi surprinși de strategii uluitoare, căci bătălia piloților nu poate fi ratată!

Programul Marelui Premiu din Statelor Unite ale Americii (SUA) 2025

Vineri, 17 octombrie 2025:
 

  • antrenament 1: ora 20.30 – AntenaPLAY
  • calificări sprint: ora 00.30 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

    Sâmbătă, 18 octombrie 2025:
     
  • cursa de sprint: ora 20.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY 
  • calificări cursă: ora 00.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY 

Duminică: 

  • cursa: ora 22.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY
