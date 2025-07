„Sunt mândru de mine”

„Da, a fost o cursă frumoasă, sunt mândru de mine. Mâine încep suta, dar până atunci trebuie să mă bucur de acest titlu și să am grijă să mă recuperez, ca întotdeauna, să trec prin toate procesele astea «plictisitoare», dar necesare”, a afirmat David Popovici.

Campionul mondial a povestit și ce strategie a avut pentru a câștiga aurul. De un sigur lucru însă ține cont întotdeauna, la competiții.

„Sincer, strategia mea, nici pe 100 de m, nici pe 200 de m, nu a fost niciodată să încep prea tare, ci să atac un pic mai târziu în timpul cursei, pentru că asta știu să fac, asta a funcționat pentru mine de-a lungul timpului. Și acum, sincer, pe ultima întoarcere, a treia întoarcere, am văzut că americanul e în fața mea destul de mult și am ales ca pe ultimul 50 de m, pentru că nu respiram spre el, să nu mă uit. Dacă mă uitam, simțeam că o să pierd și o sutime sau 2, și m-aș fi ofticat teribil dacă mă lua cu o sutime sau două, știind că am respirat spre el. Așa că am băgat capul la cutie și mi-am spus că nu mă pot da bătut”, a explicat campionul.

„Jocurile olimpice au fost pentru mine, de mic, un vis important și măreț, numai că anul acesta a fost un pic mai greu, și titlul ăsta parcă e și mai important pentru mine, pentru că mi-am demonstrat că pot s-o fac și în timpul Jocurilor Olimpice, pot s-o fac și după. Am un mare succes în lumea sportului și asta îmi spune că pot să am încredere în mine, că n-ar trebui să mă îndoiesc de puterile mele, așa des”, a afirmat Popovici, după cursa de la Singapore.

Cursă spectaculoasă

David Popovici a devenit campion mondial la 200 de metri liber, marți, 29 iulie 2025, la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, după o cursă spectaculoasă în care a depășit toți rivalii de top mondial. Românul a încheiat finala cu un timp de 1:43,53, în fața lui Luke Hobson. Cursa a avut loc marți, 29 iulie, de la ora 14.02.

David Popovici, care a devenit campion la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore 2025, depășindu-l pe Luke Hobson. Românul a înotat pe culoarul al șaselea și a obținut timpul de 1:43,53. Americanul Luke Hobson s-a clasat pe locul doi cu: 1:43.84 (+0.31).

Bucurie în vestiarul FCSB

Cursa câștigată de David Popovici a fost urmărită cu sufletul la gură și de fotbaliștii de la FCSB. Într-un videoclip postat de FCSB pe pagina de Facebook, jucătorii pot fi văzuți vizionând cursa lui David Popovici.

O explozie de bucurie, cu țipete, dansuri și aplauze a avut loc la final, atunci când cronometrele au afișat victoria românului cu 1:43.53



