Dică nu este mulțumit cu jocul FCSB-ului. Îl apără pe ezitantul Andrei Vlad.

”Sunt mulțumit de rezultat, dar jocul nu m-a mulțumit. Am suferit foarte mult în această seară. Cei de la Mediaș au adus jucători buni. Am avut probleme la începutul primei reprize și pe finalul meciului când cei de la Mediaș și-au creat câteva ocazii de a marca.

N-am reușit să câștigăm duelurile aeriene, am avut și probleme la fazele fixe. Pentru a câștiga campionatul trebuie să dăm mult mai mult. Îmi doresc mai mult și pe faza ofensivă.

În a doua repriză mi-am dorit să avem un atacant care să țină mai mult de minge. L-am trecut pe Tase pe partea stângă și pe Teixeira pe dreapta pentru că aveam nevoie de experiență pe benzi”, a declarat Dică, la TV Digi Sport.

Deși Andrei Vlad i-a dat emoții, Dică nu l-a atacat: ”Ne bazăm pe el. Și azi a avut o evoluție ok pentru vârsta sa de 19 ani. Noi avem încredere în el și de la meci la meci va crește. Cu siguranță va ajunge și în echipa națională pentru că are calitate”.

”S-a văzut un pic că am venit din cantonament direct la meci. Am făcut o primă repriză bună, apoi am avut probleme pe final. Nu acesta e jocul pe care ar trebui să-l jucăm.

Mă chinuiesc de ceva timp să-i dau o pasă de gol lui Alibec. Sper să revină în formă și să marcheze la fiecare meci. A demonstrat că e un jucător de valoare, sper să aibă un an mult mai bun. Nu va juca cu CFR, e suspendat, dar îl va înlocui altcineva. Păcat, avea un moral bun după acest gol.

Vom avea un program extrem de dificil. Urmează meciul cu CFR în care, cu siguranță, trebuie să arătăm altfel. Ne gândim doar la meciul cu CFR, e un meci foarte dificil”, a declarat Budescu, la TV Telekom Sport.

„Asta nu e echipa mea! Echipa mea nu are voie să se chinuie cu Gaz Metan. Înseamnă că trebuie să mă las de fotbal. Ce echipă nouă a avut Gaz Metan? Ce, Neagu nu a fost la noi, nu-l cunoaștem? Nu e nicio scuză! Singura scuză care poate fi e că am venit după cantonament. Atât! Asta e singura scuză. Dacă nu e asta, atunci mai bine eu mă las de fotbal!”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

”Larie e din alt film, dar nu e niciun fel de problemă pentru că vin Planici și Bălașa. Mai avem 6 luni de contract și scăpăm de el. Nici Man, nici Tănase n-au fost în apele lor. Singura scuză e că vin după cantonament”.

„Singurii care mi-au plăcut azi au fost Budescu, Teixeira și Pintilii. Chiar Pintilii e singurul nostru fotbalist adevărat din lot?!”.

”Când văd că echipa nu merge mă gândesc ce să mai cumpăr. Sunt supărat! Nu știu ce să mai cumpăr. Nu vă mai spun ce mutare aș vrea să fac, că se supără lumea. Nu vreau să spun nume.

Știu că trebuie să plătesc 3 milioane pe el. Dacă văd că nu jucăm nimic, ce să fac? Mă mai gândesc. Până pe 23 februarie pot să-l transfer”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

”La ce am văzut în această seară ce speranțe să ne facem pentru meciul cu Lazio. Ne dau ăia 6-7 goluri! Dacă te chinui cu Gaz Metan, cum să joci cu Lazio? O să ne dea cu terenul în cap. Cu cine să joci. Am greșit când am zis că vând jucători pe zeci de milioane. Doar cu 3 jucători poți să joci, cu Pintilii, Teixeira și Budescu. Man a dormit în ghete. Să-l vedem și pe Florinel Coman, poate am luat plasă cu el. Pe Nedelcu am dat două milioane de euro și mergea pe lângă adversar”.