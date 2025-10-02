Ofițerii de imigrare, sprijiniți de Poliția din Wiltshire, au descins vineri pe Beanacre Road, în Melksham, oprind grupul care, potrivit autorităților, mergea pentru a-și încasa plata pentru muncă ilegală desfășurată pe un parc solar din Scoția.

Ministrul britanic al Imigrației: munca ilegală alimentează activitatea traficanților

Potrivit Ministerului de Interne, toți suspecții au „încălcat condițiile vizelor de vizitator”. 14 dintre ei se află acum în custodie și riscă expulzarea din Regatul Unit, iar alți doi au fost plasați sub „condiții stricte de raportare”.

Murad Mohammed, șeful Direcției de aplicare a legislației privind imigrația din vestul Angliei, a salutat arestările ca pe un succes important.

„Această ultimă operațiune transmite un semnal clar că abuzurile sistemului de imigrație nu vor fi tolerate. Mulțumirile mele merg către Poliția din Wiltshire și echipa mea pentru dăruirea neobosită de a combate aceste infracțiuni și de a asigura securitatea frontierelor noastre”, a precizat Mohammed.

Și ministrul britanic al Imigrației, Alex Norris, a lăudat acțiunea, avertizând că munca ilegală subminează companiile britanice și îi expune pe migranți exploatării.

„Munca ilegală alimentează activitatea traficanților, subminează afacerile locale și poate duce la exploatare gravă. Fie că este vorba de orașe sau de zone rurale, o vom elimina și ne vom asigura că cei care încalcă regulile suportă consecințele. Acțiunile de acest tip au crescut cu 50% la nivel național de la preluarea mandatului, dar nu ne vom opri aici”, a declarat Alex Norris.

Oficialul a mai spus că, în cadrul planului de schimbare, se va merge mai departe prin introducerea noilor cărți de identitate digitale și prin înăsprirea legislației cu ajutorul legii privind frontierele, pentru a combate angajatorii necinstiți.

Creșterea numărului de arestări survine pe fondul intensificării controalelor: în ultimul an, numărul celor reținuți pentru muncă ilegală a crescut cu 51%, după raiduri desfășurate de Ministerul de Interne în restaurante, saloane de manichiură și șantiere din toată Marea Britanie.

Poliția din Marea Britanie: 6.400 de oameni, arestați în 12 luni

În ultimele 12 luni, peste 6.400 de persoane au fost arestate, poliția concentrându-se asupra angajatorilor „fără scrupule” care exploatează migranții fără acte.

Datele oficiale ale Ministerului de Interne publicate în iunie arată că peste 9.000 de companii au fost verificate pentru documente și condiții de muncă.

Ministerul nu a precizat câte dintre arestări s-au soldat cu acuzații, condamnări sau deportări, dar a subliniat că inspectorii de imigrare și-au „intensificat” activitatea pentru a „combate abuzurile asupra sistemului britanic de imigrație și exploatarea persoanelor vulnerabile”.

Ministerul de Interne a adăugat că migranții sunt exploatați într-o gamă variată de industrii, fiind supuși deseori la „condiții mizere, program ilegal de lucru și salarii sub nivelul minim”.

„Prea mult timp, angajatorii au putut să angajeze și să exploateze migranți, permițând oamenilor să vină și să lucreze aici ilegal. Acest lucru nu va mai fi tolerat cât timp suntem noi la conducere. De aceea intensificăm activitatea de control și introducem legi mai dure pentru a pune în sfârșit ordine în sistemul nostru de imigrație și azil. În cadrul Planului de Schimbare, vom continua să eliminăm angajatorii lipsiți de scrupule și să descurajăm munca ilegală ce subminează securitatea frontierelor noastre”, a declarat Angela Eagle, ministrul pentru Securitatea Frontierelor și Azil.