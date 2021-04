A murit Barby Kelly, componentă a trupei Kelly Family. Fosta vedetă pop s-a stins în somn

Barby Kelly, care suferea de o boală psihică și avea nevoie de îngrijire permanentă, a părăsit scena în 1999. Fosta vedetă pop a murit în somn, scrie Bild, în urmă cu cinci zile. Autopsia ar trebui să clarifice cauza exactă a decesului.

Barby Kelly se stabilise în Germania, alături de părinții ei adoptivi.

Joey Kelly, 48 de ani, și Jimmy, 50 de ani, unul dintre frați, erau cei mai apropiați de Barby și o vizitau ​​în mod regulat.

„Iubita noastră soră Barby ne-a părăsit în urmă cu câteva zile. Suntem într-o adâncă tristețe și vă cerem să înțelegeți că momentan nu vrem să vorbim despre asta. O vom purta mereu în inimile noastre. Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre”, a transmis trupa, pe pagina oficială de Facebook.

„Mama și tata te vor ține strâns în brațe”

Cea mai tânără fiică a familiei Kelly, Maite, 41 de ani, și-a luat și ea rămas- bun de la sora ei, pe rețelele de socializare: „Mama Barbara și tata Dan te țin strâns în brațe”, scrie ea, referindu-se la moartea tatălui Dan (1930-2002) și a mamei ei, Barbara-Ann (1946-1982).

Fenomenul The Kelly Family

Când spui The Kelly Family te gândești la hitul „Fell In Love With An Alien” (1997), care i-a făcut cunoscuți în întreaga lume. Proiectul s-a numit inițial The Kelly Kids și a debutat în 1974.

Grup muzical multietnic, cu rădăcini irlandeze, americane și europene, format din mai multe generații ale familiei, The Kelly Family a cântat melodii rock, pop și folk înregistrând un succes imens în Europa și mai ales în Germania, Benelux, Scandinavia, Europa de Est, Spania și Portugalia.

Trupa a avut vânzări de peste 20 de milioane de albume începând cu anii ’80.

Timp de mulți ani, grupul a afișat un stil gipsy, călătorind prin Europa într-un autobuz etajat sau în căruțe cu coviltir, îmbrăcându-se eclectic și purtând părul foarte lung.

