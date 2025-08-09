Intervenție de urgență cu mai multe echipaje

La fața locului au ajuns imediat echipaje din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. În sprijin au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, intervenția a fost una de amploare, iar salvatorii au acționat pentru extragerea victimelor din aeronava distrusă.

Două persoane au murit

Primele informații oficiale transmise de ISU Arad arată că în urma impactului au murit două persoane aflate la bordul avionului. Identitatea acestora nu a fost făcută publică deocamdată.

„Echipajele au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor, însă victimele au fost declarate decedate la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Arad.

Cauza prăbușirii, în curs de stabilire

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia. Specialiștii din aviație vor analiza epava și vor verifica toate datele legate de zbor pentru a afla cauza prăbușirii.

ISU Arad a anunțat că informațiile vor fi actualizate pe măsură ce ancheta avansează.

