UPDATE 23.00. Cel puțin15 persoane au murit în accidentul funicularului Glória, a declarat un oficial al serviciilor de urgenţă, citat de publicaţia locală Observador. Un total de 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil.

Mai multe persoane au rămas blocate în funicular

Șeful Autorității de Protecție Civilă din Portugalia a precizat că mai multe persoane au rămas blocate la locul accidentului, iar nouă dintre răniți sunt în stare gravă.

Pe rețelele de socializare au circulat imagini cu funicularul galben răsturnat și aproape complet distrus, în timp ce oameni fugeau speriați, iar un nor de fum se ridica în aer.

BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derailspic.twitter.com/7xC3qV0Tn3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2025

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa și-a exprimat, printr-un comunicat, „condoleanțele și solidaritatea cu familiile afectate de tragedie”.

Deocamdată nu este clar câți pasageri se aflau la bord și dacă printre victime se numără și cetățeni străini.

Posibila cauză a accidentului: un cablu rupt

Potrivit publicației portugheze Observador, un cablu s-ar fi rupt pe traseul căii ferate, ceea ce a dus la pierderea controlului și impactul cu o clădire din apropiere. La fața locului intervin 62 de membri ai echipajelor de urgență și 22 de vehicule, conform site-ului protecției civile.

Funicularul Gloria, inaugurat în 1885 și electrificat la începutul secolului XX, este unul dintre simbolurile Lisabonei. Pe lângă rolul practic într-un oraș cu numeroase străzi în pantă, tramvaiele galbene au devenit o atracție turistică majoră.

Acest funicular parcurge cei aproximativ 275 de metri dintre piața Restauradores și cartierul Bairro Alto în doar trei minute.

Autoritățile locale au transmis că este încă prea devreme pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului și numărul total al persoanelor implicate.

