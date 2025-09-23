În Norvegia, autoritățile au închis spațiul aerian al aeroportului din Oslo după ce au fost semnalate drone necunoscute.

Monika Fasting, șefa departamentului de comunicare al aeroportului, a precizat că unele curse au fost deviate către alte destinații, iar altele au rămas în aer în așteptarea permisiunii de aterizare. Ea nu a putut spune când va fi reluat programul normal.

Potrivit FlightRadar, restricțiile au afectat între 12 și 14 zboruri, inclusiv o cursă de pe ruta Bergen, care a fost întoarsă la Flesland.

Situația a fost similară și la Copenhaga, unde luni seara, cel mai mare aeroport al Danemarcei și-a suspendat complet activitatea după observarea a două-trei drone mari.

„Aeroportul este închis din cauza prezenței dronelor în zonă”, a declarat Henrik Stormer, șeful poliției din Copenhaga, pentru Politiken. Presa daneză a relatat despre o desfășurare amplă de forțe de ordine, în timp ce poliția a transmis pe X că „durata închiderii este necunoscută”.

Consecințele au fost imediate: zborurile programate după ora locală 21:00 au avut întârzieri, plecările au fost anulate, iar decolările și aterizările au fost suspendate de la ora 20:26.

FlightRadar a informat că cel puțin 15 curse au fost redirecționate către alte aeroporturi, inclusiv Billund. Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat oprirea traficului, fără alte detalii.

În cele din urmă, atât la Oslo, cât și la Copenhaga, operațiunile aeriene au fost reluate marți dimineață, după o noapte de blocaje și redirecționări cauzate de drone.

„Aeroportul din Copenhaga s-a redeschis după ce a fost închis din cauza activității dronelor. Cu toate acestea, vor exista întârzieri și unele plecări anulate. Pasagerii sunt sfătuiți să se adreseze companiei aeriene pentru informații suplimentare”, se arată pe site-ul oficial al companiei.

