Incendiu lângă Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă

Joi dimineața, un incendiu a avut loc în zona Reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Constanța a fost alertat după ce alarma de incendiu s-a declanșat la Unitatea 2, Cota 100 din cadrul Centralei Nucleare Cernavodă.

Incendiul s-a produs într-o clădire administrativă, în cameră tehnică. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge focul.

De la ce a pornit incendiul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Pompierii au ajuns imediat la fața locului. Echipele de intervenție ale ISU au descoperit că a ars un panou electric.

Flăcările au fost stinse și incendiul este lichidat în totalitate, după cum a anunțat în urmă cu puțin timp ISU Constanța. Acesta este cel de-al doilea incendiu care are loc la CNE Cernavodă în cursul acestei veri. La finalul lunii iunie, un alt incendiu a avut loc într-o încăpere în care se aflau mai multe echipamente tehnice.

Incendiu la CNE Cernavodă în urmă cu aproape două luni

Incendiul din luna iunie a izbucnit la Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Alarma a fost declanșată după ce flăcările au izbucnit într-o cameră în care se pare că se aflau mai multe calculatoare.

„Arde într-o cameră tehnică din pavilionul administrativ, cameră în care se află echipamente tehnice”, a transmis la acel moment ISU Constanța.

Incendiul a fost lichidat în totalitate de către ISU Constanța și nu a fost pusă în pericol sau alte locuri din apropierea acesteia.

CNE Cernavodă, singura centrală nucleară din România

Centrala nucleară de la Cernavodă este singura centrală nucleară din România și produce aproximativ 20% din energia electrică a țării. Aceasta utilizează tehnologia canadiană CANDU (Canadian Deuterium Uranium), fiind un reactor de generația a III-a care folosește apă grea ca moderator și agent de răcire și uraniu natural ca și combustibil.

În plus, centrala contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în România, diminuând astfel impactul asupra mediului. De asemenea, se derulează și proiecte pentru retehnologizarea Unității 1 și modernizarea facilităților centralei pentru a asigura funcționarea pe termen lung și în condiții de siguranță sporite.

Când a fost construită Centrala Nucleară de la Cernavodă

Construcția centralei a început în 1978, iar primul reactor a fost finalizat și a început să funcționeze în 1996, urmat de al doilea reactor, pus în funcțiune în 2007.

Planul inițial prevedea construirea a cinci unități, însă în prezent funcționează doar primele două, iar celelalte trei au rămas parțial construite. Există planuri și proiecte pentru finalizarea unităților 3 și 4, cu obiectivul ca acestea să devină operaționale în jurul anilor 2030-2031.

