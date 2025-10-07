Un apel la 112 a anunțat, marți dimineață, că un bărbat amenință că va declanșa un dispozitiv exploziv. Inițial, apelantul afirmase că bărbatul a atacat un ambulanțier cu un cuțit.

În astfel de situații, protocolul impune mobilizarea imediată a forțelor de ordine, a echipajelor de intervenție specializate (pirotehniști, SRI) și, adesea, evacuarea zonei și restricționarea traficului.

Chiar și o amenințare falsă generează panică, perturbă activitatea cotidiană și consumă resurse semnificative ale statului (poliție, jandarmerie, SRI, ambulanță, pompieri).

La fața locului, poliţiştii au găsit un telefon mobil şi ulterior au identificat un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice. Asupra acestuia au fost găsite obiecte şi bunuri electronice.

„La data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9.30, prin 112 a fost sesizată o ameninţare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad. La faţa locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, şi, ulterior, un bărbat. A fost solicitat un echipaj de ambulanţă şi bărbatul a fost identificat. Acesta are 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecţiuni psihice”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

Deși fapta de a alarma autoritățile fără motiv este pedepsită de lege, în cazul persoanelor cu afecțiuni psihice, se pune problema discernământului. O expertiză psihiatrică va fi esențială pentru a stabili dacă persoana poate fi trasă la răspundere penală sau dacă necesită internare și tratament.

Acest caz subliniază, din nou, importanța sistemului de sănătate mintală și a monitorizării persoanelor cu afecțiuni psihice, mai ales dacă acestea au un istoric de comportament problematic.

Serviciul de Investigaţii Criminale continuă verificările pentru clarificarea stării de fapt şi luarea măsurilor legale.

