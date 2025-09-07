Amenzi uriașe pentru cine este nepoliticos la ghișeu cu funcționarii publici. Proiectul UDMR, depus la Senat

Inițiativa UDMR prevede ca oamenii care cer informații la ghișeu să respecte programul afișat și să aibă un comportament civilizat și politicos cu funcționarii.

„Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică”, scrie în documentul care poate fi citit mai jos.

Cine nu respectă aceste lucruri și este agresiv, provocator sau intimidant poate fi amendat cu sume cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei, potrivit inițiativei legislative. De asemenea, persoanele considerate nepoliticoase vor putea fi date afară din acea instituție publică.

Proiectul de lege prevede și modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit

potrivit alin. 3 şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din

cadrul autorităţilor şi institutiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă prevederile prevăzute la alin. 3 din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se mai precizează în documentul depus de UDMR.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi va ajunge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

