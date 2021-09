Ciprian Mihali le-a transmis un mesaj membrilor şi susţinătorilor din grupul de Facebook „Tribuna USR PLUS“. Profesorul clujean de filosofie este membru USR-PLUS şi spune că a refuzat orice funcţie în partid sau în afara lui.

Acesta le recomandă colegilor de partid să accepte criticile pe care le primesc din partea cetăţenilor care se exprimă în mediul online şi să renunţe la limbajul agresiv. „Exportate în public, aceste atitudini dau imaginea unui partid agresiv, imprevizibil și nefrecventabil“, scrie Ciprian Mihali.

Mesajul profesorului vine în urma unei postări a activistului Valeriu Nicolae, unul dintre cei vizaţi de comentariile partizanilor USR-PLUS.

„Nu am crezut niciodată că mesajele cele mai vitriolice, rasiste și pline de ură o să le primesc de la USR-PLUS. Am pus multe speranțe, resurse și energie în PLUS și în USR și am crezut că e nevoie de oameni care vă susțin și care să vă spună ceea ce cred ei că e greșit. […] Voi, ăștia buni, care sunt sigur că mai sunteți prin partid, ați ales să fiți pe burtă la tipul ăsta de linșaj din care până și trolii de la AUR ar avea ceva de învățat“, a scris, ieri, Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.

Astăzi, Valeriu Nicolae a precizat că mai mulţi membri de partid l-au sunat sau i-au scris pentru a cere scuze în numele colegilor lor.

„Nici pesediştii, nici liberalii, nici măcar AUR nu au fost şi nu sunt atât de mizerabili precum detaşamentele de atac şi linşare ale USR-PLUS“, a scris şi jurnalista Ioana Ene Dogioiu.

Mihali: „Să renunțăm la virtutea mesianică”

În acest context, Ciprian Mihali le aminteşte membrilor şi simpatizanţilor USR-PLUS că jurnaliştii şi observatorii externi nu au nicio obligaţie de a proteja partidul pe care ei îi reprezintă.

„Niciun jurnalist, niciun observator extern nu are obligația morală ori profesională de a proteja USR-PLUS. Ar fi timpul să renunțăm la virtutea mesianică a acestui partid, la ideea că noi salvăm și mântuim de păcate România. De mântuire se ocupă preoții, rolul unui partid politic la putere este de a gestiona treburile curente ale țării și de a face bine atât cât poate. USR-PLUS nu are de salvat nimic, are doar de făcut lucruri drepte în intern și în extern“, susţine Ciprian Mihali şi îi sfătuieşte pe susţinători cum să reacţioneze în faţa criticilor dure pe care le primesc.

„Acțiunea lor critică poate să pară nedreaptă (repet: să ne pară doar!), dar ea are un efect preventiv sau terapeutic. USR-PLUS este o organizație politică tânără, în care s-au făcut și se fac multe erori, la toate palierele. Au fost abuzuri, au fost calcule greșite, au fost declarații și acțiuni nefericite. Și o să mai fie. Iar partidul nu și-a format încă anticorpii capabili să corecteze rapid și potrivit aceste excese și greșeli. De aceea, critica externă, deși doare uneori, are exact rolul unei injecții: după ce trece pișcătura, rămâne efectul de vindecare“, scrie Ciprian Mihali.

Atacuri „în haită”

Acesta atrage atenţia şi asupra limbajului folosit de membrii de partid, atunci când aceştia răspund criticilor: „Atacurile în haită ale membrilor și susținătorilor USR-PLUS la adresa criticilor externi îi apropie stilistic de cei ai AUR. Am văzut și în intern, în timpul unor call-uri, asemenea manifestări extreme, de o violență și o ură pe care cu greu mi-o puteam imagina. Exportate în public, aceste atitudini dau imaginea unui partid agresiv, imprevizibil și nefrecventabil. E ușor de observat prezența permanentă în subsolurile paginilor a unor membri sau simpatizanți USR-PLUS, care petrec ore în șir zilnic pentru a se certa cu oricine. Nu așa se câștigă Facebook-ul. Dar așa se poate pierde, așa se pot compromite acțiunile de calitate ale celorlalți din partid“.

Riscul extremismului

Ciprian Mihali le vorbeşte colegilor de partid şi despre urmările pe care violenţa limbajului le poate avea în faţa electoratului: „Chiar dacă nu există comună măsură între obiectivele și competențele USR-PLUS și cele ale AUR, dacă vom alege să luptăm cu aceleași arme ca AUR, atunci opinia publică, deja confuză, nu va face deosebirea între cele două partide și le va asimila pe amândouă extremismului“.

Acesta le recomandă membrilor şi simpatizanţilor USR-PLUS să elaboreze un cod al comunicării publice. „O anumită rigoare a comunicării se impune în schimbul acestei afilieri politice“, spune universitarul clujean.

Ciprian Mihali este doctor în filosofie al Universităţilor Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi din Strasbourg. În perioada 2012-2016, a fost ambasador al României în Senegal, iar din 2016 până în 2020 a fost director pentru Europa de Vest al Agenţiei Universitare a Francofoniei. Din septembrie 2020, s-a întors la catedră: predă filosofie contemporană la Universitatea Babeş-Bolyai. Alături de fizicianul Cristian Presură, Ciprian Mihali realizează emisiunea online „Dicţionar de idei şi de idelogii“.

