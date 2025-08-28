Avionul P-8 Poseidon a fost filmat deasupra Mării Negre

Pe 27 august 2025, avionul de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Forțelor Navale Americane, decolat din baza aeriană mixtă Sigonella, situată în Sicilia, Italia, a fost interceptat de un avion de vânătoare rusesc, cel mai probabil un Suhoi Su-30, potrivit publicației online specializată în domeniul apărării și securității, Defense România.

Avionul P-8 Poseidon a fost dotat, în premieră într-o misiune în Marea Neagră, cu un radar super-secret AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS), un sistem a cărui existență a fost până acum strict clasificată.

Radarul de pe Poseidon, filmat de pilotul rus

Pilotul rus al avionului de vânătoare a filmat avionul Forțelor Navale SUA și a transmis imaginile mai departe. Clipul video a fost publicat pe canalul rusesc de Telegram „Fighterbomber”, reputat pentru legăturile sale cu aviația rusă.

Astfel, interceptarea din Marea Neagră nu a fost doar o provocare, ci un mesaj direct pentru americani: „Acum știm ce ai, l-am văzut!”.

Ce este avionul P-8 Poseidon și ce poate să facă

Avionul P-8 Poseidon este o aeronavă maritimă de patrulare și recunoaștere dezvoltată și produsă de Boeing Defense, Space & Security pentru Marina Statelor Unite. Este un derivat militar al avionului civil Boeing 737 Next Generation.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Caracteristici și funcții principale:

Rol: patrulare maritimă, război antisubmarin (ASW), război anti-suprafață (ASUW), recunoaștere, supraveghere și colectare de informații.

Echipat cu torpile, rachete anti-navă Harpoon, sisteme radar avansate și sonare pentru detectarea submarinelor și navelor inamice.

Are capacitatea de a lansa și monitoriza geamanduri sonore (sonobuoys) în misiuni antisubmarin.

Echipamentele avionului includ radar cu scanare electronică AN/APS-154 AESA, sisteme optice și infraroșii și echipamente electronice de detectare.

Poate efectua operațiuni combinate cu drone maritime precum MQ-4C Triton.

Are o echipă de zbor formată din 9 membri și o autonomie mare, cu o viteză maximă de circa 907 km/h și o altitudine operațională de până la 12.500 m.

Proiectat pentru misiuni îndelungate, P-8 poate efectua patrulări la mii de kilometri distanță și poate fi realimentat în zbor.

De ce este special radarul AN/APS-154 AAS

AN/APS-154 AAS, dezvoltat de Raytheon, este succesorul sistemului AN/APS-149 și reprezintă un salt uriaș în capacitatea de supraveghere. Oficial, raza sa de acțiune nu este menționată, dar estimările o plasează la sute de kilometri, acoperind atât ținte terestre, cât și maritime.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Este, de fapt, un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) cu o acoperire de aproape 360 de grade, capabil să realizeze o cartografiere detaliată a solului prin tehnologia Synthetic Aperture Radar (SAR) și să detecteze ținte în mișcare pe uscat (GMTI) sau pe mare (MMTI).

„Cu alte cuvinte, acest P-8 Poseidon, în zbor la o distanță sigură, la peste 50 de mile marine de spațiul aerian rusesc, nu doar monitoriza nave, ci scana în detaliu porturile rusești, inclusiv noua bază a Flotei Mării Negre din Novorossiysk, transformată în hub principal după atacurile repetate asupra Sevastopolului.

Datele colectate, de la mișcările de vehicule la cele ale navelor de suprafață, sunt apoi transmise în timp real forțelor aliate, transformând avionul într-un element vital al războiului modern de rețea (network-centric warfare). Mai mult, analiștii sugerează că radarul ar putea detecta chiar și activitatea submarinelor, prin observarea perturbărilor subtile de la suprafața apei”, au mai notat specialiștii Defense România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE