Care crede că este motivul pentru care se întâmplă acest lucru

Fostul spărgător de bănci român, Attila Ambrus, care acum lucrează ca ceramist, consideră că motivul este că noul comandant al închisorii nu-l place.

„Prietenul meu a fost primul mare hoț de mașini blindate, îl vizitez de mult timp, este în închisoare de aproximativ un deceniu. A făcut treisprezece ani, mai are încă doi ani buni. Au fost momente când i-am oferit și ajutor financiar ca prieten al său, în principal pentru că are o fiică și am vrut să-l mențin motivat să îndure până la sfârșitul pedepsei. Aș dori, de asemenea, să-l susțin după eliberare. Încearcă să-ți ajuți colegul deținut, pentru că știu cât de greu este înăuntru, iar viața lui nu va fi ușoară după eliberare, deoarece sistemul de reabilitare post-închisoare este în prezent într-o stare deplorabilă în Ungaria”, a dezvăluit acesta, care se plânge că de când a venit noua conducere, nu i s-a mai permis să intre în închisoare.

„Sunt în sistemul lor. Anterior am primit o invitație cu data și ora vizitei, la care am participat, și nu a fost nicio problemă. Nu mai primesc o astfel de invitație, am auzit că tutorele prietenului meu nu-mi poate aproba vizita. Presupun că nu-i vor permite, deși în timp ce fostul comandant conducea închisoarea, am putut să merg la difuzoare, să-mi vizitez prietenul. Cred că actualul comandant ar putea avea o altă opinie, deși nu vreau să comit o infracțiune, vreau doar să ajut o persoană care se află în această situație”, a explicat Ambrus.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Răspunsul Departamentului de Comunicare al Comandamentului Național de Executare Penală

În acest context, Blikk menționează că a contactat departamentul de presă al Comandamentului Național al Penitenciarelor pentru a afla dacă lui Ambrus nu i se permite într-adevăr să intre în închisoarea Szombathely ca vizitator și, dacă acest lucru este adevărat, care este motivul.

„În general, se poate spune că deținutul poate menține contactul cu rudele sale și cu persoanele desemnate de acesta, cu permisiunea persoanei care exercită autoritatea de dispunere (procuror, judecător în cazul persoanei arestate) sau a instituției. Persoana persoanei de contact este luată în considerare de către instituție în funcție de aspectele de securitate și aplicare a pedepsei. Contactul poate fi refuzat dacă acesta pune în pericol ordinea și securitatea instituției, împiedică atingerea obiectivului executării pedepsei sau dacă încalcă legea (de exemplu, în cazul unei interdicții judecătorești sau oficiale definitive). Din cele de mai sus se poate concluziona că permisiunea de a menține contactul nu depinde de cine este comandantul instituției penale respective”, a precizat Departamentul de Comunicare al Comandamentului Național de Executare Penală.

Care este povestea „Banditului Whisky”

În perioada 1993-1999, Attila Ambrus, originar din Fitod, județul Harghita, a comis aproape 30 de jafuri asupra băncilor din Ungaria, provocând o pagubă de peste 500.000 de dolari. Condamnat la 17 ani de închisoare, a fost eliberat după 12 ani, în 2012, pentru bună purtare.

Povestea lui a fost relatată de ziarul Adevărul. Attila Ambrus s-a născut pe 6 octombrie 1967 într-o familie de etnici maghiari din Fitod, Harghita. A fost jucător profesionist de hochei pe gheață și a devenit cunoscut sub porecla „Banditul Whiskey” în urma obiceiului său de a consuma un pahar de whiskey înainte de fiecare jaf.

În anii ’90, a intrat în atenția oamenilor după ce a comis o serie de jafuri în Budapesta și împrejurimi. Problemele cu legea au început pentru Ambrus încă din tinerețe, când a fost implicat în furturi minore. În 1988, a trecut ilegal frontiera României, ajungând în Ungaria, unde a cerut azil politic.

În 1994, a obținut cetățenia ungară. În Ungaria, a încercat diverse meserii pentru a-și câștiga existența, ocupându-se chiar și cu contrabanda. A lucrat ca portar la echipa de hochei profesionistă din Ujpest, unde colegii l-au poreclit „Pantera de la Csik”.

În 1993, Attila Ambrus a comis primul său jaf asupra unui oficiu poștal

În următorii ani, a continuat să jefuiască bănci, oficii poștale și agenții de voiaj din Budapesta și împrejurimi. În total, a realizat 28 de jafuri și a furat aproximativ 100 de milioane de forinți, echivalentul a jumătate de milion de dolari. Deși era înarmat, nu a rănit pe nimeni în timpul acțiunilor sale.

El avea tot felul de deghizări şi obişnuia să le trimită poliţiştilor sticle cu vin. În ianuarie 1999, Ambrus a fost arestat. La patinoarul echipei de hochei din Ujpest a fost arborat un steag în onoarea sa, care a rămas acolo timp de mai mulți ani. Totuși, în iulie 1999, a reușit să evadeze din închisoare, folosind o frânghie improvizată din cabluri și șireturi.

Attila Ambrus a fost eliberat pe 31 ianuarie 2012

Timp de trei luni, s-a ascuns într-un apartament din centrul Budapestei, dar a fost prins după ce a comis un alt jaf. În 2000, a fost condamnat la 17 ani de închisoare într-un penitenciar de maximă securitate. Attila Ambrus a fost eliberat pe 31 ianuarie 2012, după ce a executat 12 ani din pedeapsă.

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, în 2018, Ambrus a declarat: „Eu sunt un model rău. E o cale greșită cea pe care am mers. Suntem în lumea asta făcuți să trăim 50-70-80 de ani. E un timp prea scurt. Mai bine învățăm ce înseamnă să fim umili, respectuoși, să credem în puterea noastră și în domeniile în care excelăm. În fiecare dintre noi se ascund talente. Jefuirea unei bănci nu e o soluție. Un jaf te îngroapă”.

În anul 2018, acesta a participat la interviurile Libertatea Live.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE