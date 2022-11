Puiu Holic a susținut pentru publicația Express de Banat că în ianuarie 2022 „trei indivizi” au început să îl lovească din senin și l-au băgat în portbagajul unei mașini.

„Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit acasă. M-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât, când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar m-au trântit din senin și m-au lovit. M-au băgat apoi în portbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă portbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul!”, a povestit bărbatul.

El a spus că a reușit să sune la 112 atunci când era în portbagaj, dar fără să poată da detalii despre locul în care este dus.

„Am ajuns la Pescari (n.r. – Comuna Coronini), în zona pensiunii Universității. M-au luat la pumni și picioare, apoi m-au aruncat în Dunăre. Mi-a reproșat unul dintre ei că i-aș fi spus eu ceva lui taică-su acum vreo 27 de ani și mi-a spus că exact în acel loc în care m-au aruncat pe mine în Dunăre l-a scos apa pe taică-su înecat! M-au bătut iar, apoi m-au băgat în mașină, m-au lovit tot drumul și m-au aruncat la tomberoanele de lângă stadion!”, a mai povestit victima pentru Express de Banat.

Recomandări New York Times: Cine e favorit pentru a prelua șefia NATO. Numele lui Klaus Iohannis nu e amintit

Bărbatul a precizat că a reușit să vorbească din nou cu Poliția, care l-a găsit la tomberoanele de lângă stadionul de fotbal.

„Acolo m-a găsit Poliția înghețat de frig și cu piciorul rupt. M-au dus polițiștii la spital și m-au lăsat acolo. Mi-au pus pătură electrică pentru că eram înghețat. N-a mai venit nimeni de atunci de la Poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am mers singur la Parchet și am făcut plângere penală! Nu există niciun motiv, nu am avut nimic de împărțit cu ei! Dar nici nu face nimeni nimic pentru a-i pedepsi. Am fost la Reșița, la medicul legist, am piciorul rupt în două locuri!”, a încheiat el.

Șapte persoane, printre care trei polițiști, sunt cercetate de DIICOT Caraș-Severin pentru constituire de grup infracțional organizat, tentativă de omor calificat și lipsire de libertate în mod ilegal, în cazul petrecut în ianuarie 2022, în care un bărbat a fost bătut crunt și aproape înecat în Dunăre, a informat DIICOT, sâmbătă, 5 noiembrie.

Cei trei poliţişti au fost reţinuţi, pentru că au vrut să mușamalizeze cazul, adică în fișa de intervenție au scris doar că s-a comis „o infracțiune de lovire sau alte violențe”, însă doar pentru unul dintre agenţi instanţa a aprobat măsura arestării preventive, ceilalţi doi fiind puşi sub control judiciar. Decizia a fost contestată de DIICOT.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În 1983, Ileana a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. După aproape 40 de ani, a ajuns să facă ceva incredibil

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro Cum a fost prins tânărul care a furat sacul cu bani din maşina Poştei Române. În trei zile, a cheltuit 42.000 de lei: "M-am distrat cu prietenii"

Știrileprotv.ro Soldații francezi dislocați în România suferă de frig și foame. „N-am văzut niciodată o asemenea mizerie”

FANATIK.RO Războaiele între clanuri s-au dezlănțuit, oamenii sunt arși de vii sau decapitați. Țara pe care narcotraficanții încearcă să o transforme într-un paradis al drogurilor

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2022. Leii primesc sprijin pe mai multe căi, este necesar doar să stabilească o țintă, un scop clar

PUBLICITATE Înscrie-te la AVON LIVE shopping!